"Pasó el equipo grande"

Así se expresó Mauro Zárate al término del partido, el ex jugador de Vélez vivió intensamente los dos encuentros y sus dichos y festejo a la hora de marcar el penal hizo enardecer a los del fortín.

"Fue lindo pasar por penales porque es un poco a lo Boca. Por eso creo que pasó el que tenía que pasar, el equipo grande", remarcó el ex goleador de Vélez, que con sus gestos y gritos por los goles en los penales ofreció muestras de desahogo tras lo que padeció en Liniers, en el partido de ida.

"Venimos cansados porque jugamos muchos más partidos que ellos en el semestre, lo que se pudo sentir en el segundo tiempo, aunque en el primero tuvimos muchas ocasiones para convertir que no las aprovechamos", sostuvo el atacante 'xeneize" ante la prensa.

La respuesta a sus dichos

El “monito” Vargas, jugador de Vélez, fue consultado por los dichos de su ex compañero y no dudó en responderle "Me da risa lo que dijeron los jugadores de Boca. Así no juegan los equipos grandes. En esta serie el grande fue Vélez, que ampliamente mereció todo".

Quien no dudó en reaccionar a los dichos de Zárate fue José Luis Chilavert, el histórico arquero de la institución de Liniers publicó en su Twitter oficial un mensaje para el delantero de Boca.