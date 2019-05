Jaguares enaltece su historia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Como visitante, la franquicia argentina batió al segundo mejor equipo del torneo, que hacía veinte partidos no caía ante un rival no neozelandés.

Con una producción que contuvo los elementos que se requieren para prevalecer ante un adversario de semejante categoría y en la condición de visitante, Jaguares venció esta madrugada a Hurricanes, por 28 a 20, en el marco de la decimocuarta jornada del Super Rugby 2019.

Los argumentos que permitieron a la franquicia argentina consumar el que bien puede considerarse como la victoria más altisonante de su historial en la competición organizada por Sanzaar, fueron la notable concentración alcanzada durante casi todo el desarrollo y la predisposición para “inmolarse” físicamente ante el segundo mejor equipo del certamen.

Pese a un inicio que fue absolutamente adverso, ya que prácticamente sobre el kick-off los neozelandeses apoyaron su primer try, Jaguares logró sobreponerse al incipiente dominio adversario y, con algunos momentos de enorme lucidez, accedió a su primera conquista en el encuentro.

Pero fundamentalmente, porque los argentinos comenzaron a sostener el impacto físico que siempre depara medirse con adversarios de tanta jerarquía. A partir de ello, definitivamente alcanzaron un protagonismo que fue creciendo con el correr de los minutos.

En medio de una descomunal batalla por conseguir algún centímetro a favor, otra vez surgieron acciones pergeñadas en origen por algunas de las figuras argentinas: en los primeros dos ensayos, habían sido Guido Petti robando un line-out y Agustín Creevy pescando fiel a su estilo; mientras que en el tercero, fue el medio scrum Tomás Cubelli, construyendo las bases de lo que terminó en try del capitán Jerónimo De la Fuente, que sin dudas fue otro de los mejores del equipo.

La rúbrica de la etapa inicial fue otra gestión defensiva épica, que permitió acceder al parcial de 21 a 8 a favor, lo que permitió vislumbrar que sería una noche inolvidable, mucho más allá del resultado.

El complemento

El segundo tiempo tuvo un tramo inicial signado por la intensidad y el equilibrio; con defensas virtualmente inexpugnables y acciones que reflejaron la jerarquía de los protagonistas.

En un Hurricanes plagado de All Blacks, irrumpió una vez más el hooker de Asafo Aumua, de solo 21 años y con pasado reciente en los Baby Blacks. El logró prevalecer en el contacto y abrió las puertas de la conquista de Laumape, pese a que la defensa argentina no mereció ningún reproche.

Al promediar la etapa emergió una especie de “meseta técnica”, en la que todo se hizo en base a potencia física y plausible actitud. En ese contexto, Jaguares inventó un try a través de la capacidad de Ramiro Moyano, que fue rubricado por Matías Moroni, estableciendo un 26 a 13 que ilusionó de gran modo, pese a que aún restaban 15 minutos por jugarse.

De allí en más, todo se focalizó en los reiterados intentos neozelandeses y la bravura argentina para sostener una ventaja que recién se acotó sobre el mismísimo epílogo, premiando la irrenunciable actitud de los anfitriones por modificar el destino final del inolvidable partido.

Las imágenes de cierre en Wellington fueron una cabal demostración de lo que había ocurrido: los jugadores neozelandeses saludando sentidamente a los argentinos, como muestra fehaciente de lo que había ocurrido.

Jaguares jugó de la única manera en la que se puede vencer a una “constelación de actuales y futuros All Blacks” como Hurricanes, que no perdía en su casa desde abril de 2015. Hacía veinte partidos que la franquicia kiwi no caía ante un rival de su misma nacionalidad, lo que obviamente realza aún más el logro argentino.

Síntesis

Hurricanes 20

Jaguares 28

Estadio: Westpac de Wellington.

Referee: Brendon Pickerill (NZ).

Asistentes: Mike Fraser y Paul Williams (ambos, de NZ).

TMO: Aaron Paterson (NZ).

Hurricanes: Toby Smith (Chris Eves), Asafo Aumua (Ricky Riccitelli) y Jeff To’Omaga-Allen (Ross Geldenhuys); James Blackwell e Isaia Walker-Leawere (Kane Leaupepe); Vaea Fifita, Du’Plessis Kirifi (Heiden Bedwell-Curtis) y Ardie Savea; TJ Perenara (capitán) y James Marshall (Fletcher Smith); Ben Lam (Salesi Rayasi), Ngani Laumape, Matthew Proctor, Wes Goosen y Jordie Barrett.

Head Coach: John Plumtree.

Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro (Mayco Vivas), Agustín Creevy (Julián Montoya) y Enrique Pieretto (Santiago Medrano); Guido Petti y Tomás Lavanini (Lucas Paulos); Pablo Matera, Juan Manuel Leguizamón (Marcos Kremer) y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano (Matías Orlando), Jerónimo De la Fuente (capitán), Matías Moroni, Sebastián Cancelliere y Emiliano Boffelli.

Head Coach: Gonzalo Quesada.

Primer tiempo: 1, try de Fifita; 14, try-penal (J); 24, try de Creevy y goal de Díaz Bonilla; 26, penal de Barrett; 19, try de De la Fuente y goal de Díaz Bonilla.

Segundo tiempo: 10, try de Laumape; 26, try de Montoya y goal de Díaz Bonilla; 40, try de Leaupepe y goal de Barrett.

Amonestado: Jordie Barrett (H).

Además...

En el restante partido de este viernes, en Melbourne, Bulls superó a Rebels, por 32 a 17. Cuando resta desarrollarse la casi totalidad de la decimocuarta fecha del Super Rugby 2019, las posiciones en cada una de las zonas, son las que se indican a continuación.

Conferencia Australia: Brumbies lidera con 29; Rebels suma 28 puntos; Reds 23; Waratahs 22; mientras que Sunwolves cierra con 12 unidades.

Conferencia Nueva Zelanda: Crusaders es único puntero, con 47 puntos; Hurricanes suma 40; Highlanders 29; Chiefs 23; mientras que Blues cierra con 21 unidades.

Conferencia Sudáfrica: Bulls y Jaguares lideran con 32 puntos; Sharks suma 29; Lions 26; mientras que Stormers cierra con 24 unidades.