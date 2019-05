Los Warriors amplían su ventaja

El Litoral | Telam

La victoria permite a los Warriors estar 2-0 y ahora la eliminatoria se traslada al Moda Center de Portland, en donde mañana, desde las 23 de Argentina, se jugará el tercer partido y el lunes el cuarto.



El ala-pivote Draymond Green anotó el doble decisivo y Andre Iguodala tapó un intento de triple de Damian Lillard, que evitó ir a la prórroga en el segundo partido de finales del Oeste.



Iguodala, que no había tenido su mejor partido en ataque, volvió a jugar una gran defensa y ser decisivo en el triunfo al protagonizar la acción clave como fue, a falta de 4,3 segundos para el final, quitarle el balón a Lillard en su intento de triple para llegar al suplementario.



El base Stephen Curry acabó como líder de los Warriors al lograr 37 puntos, incluidos cuatro triples de 14 intentos, ocho rebotes y ocho asistencias,, seguido por escolta Klay Thompson con 24 y Green concretó un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes.



Portland dominó toda la primera parte, como lo reflejó el marcador parcial de 65-50, pero en el tercer periodo fue arrasado por el goleo de los Warriors, que tuvieron una racha de 13-0, que fue la que cambió la historia del partido.



Lillard sumó 23 puntos, el escolta CJ McColum 22 y Seth Curry, base reserva y hermano de Stephen, sumó 16.



Esta noche, a las 22.30, Milwaukee Bucks será local ante Toronto Raptors, en el Fiserv Forum, con ventaja para los Bucks de 1 a 0 en la final del Este.

