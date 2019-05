"Madelón quiere pensar bien lo que va a hacer"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente tatengue y el mánager se reunieron con el representante del entrenador. “Lo de Huracán es sólo una posibilidad, nada definido”, aseguran en el Mundo Unión.

No estuvo Leonardo Carol Madelón, es cierto. Pero en las imponentes oficinas que tiene el magnate del fútbol argentino —Cristian Bragarnik, de él se trata—, la reunión duró varias horas. Y si bien no estuvo Leo, estaba “Braga” (como le dicen), que es casi lo mismo, porque hace años que el ex “10” y el representante se conocen de memoria.

El presidente de Unión, Luis Sphan, junto al secretario técnico del Club —Martín Zuccarelli, hijo del recordado Humberto— fueron a oficializar lo que Madelón ya sabe de antemano: el oficialismo lo quiere en el banco en caso de ganar las elecciones el sábado 1 de junio.

Una vez terminada la Cumbre, tanto presidente como mánager, salieron ilusionados. Es que el propio Cristian Bragarnik prendió la luz de la esperanza abastonada: “No hay definido, me dijo Leo. Madelón quiere pensar muy bien lo que hay que hacer...lo que va a hacer de su futuro. Lo de Huracán, que salió a la luz, es sólo una posibilidad. Pero, hasta ahora, no hay nada definido”.

Mientras El Litoral accedió a esta info, que ilusiona a Spahn y Zuccarelli, los medios nacionales dan cuenta de una reunión “muy positiva” de Alejandro Nadur (presidente de Huracán) y de Mariano Juan (mánager de la entidad de Parque Patricios) con el entorno de Leo Madelón. ¿La oferta?: superadora a la de Unión en lo económico y con dos años de contrato en el tradicional “Globito”.

Tema DT: “Glorioso ‘89”

“Ante las informaciones difundidas en medios periodísticos con respecto a la no renovación del vínculo con el actual entrenador Leonardo Carol Madelón, y las supuestas negociaciones para contratar uno nuevo por parte de la actual Comisión Directiva, la Agrupación “Glorioso ‘89” solicita poner la mayor responsabilidad, consideración y empeño en lograr la continuidad del entrenador actual.

“Nuestro actual DT ha conseguido en los últimos tiempos grandes conquistas deportivas para nuestra institución, las cuales son de público conocimiento. Por otra parte, es sabido el interés de las agrupaciones opositoras que competirán en las próximas elecciones por contar con el entrenador en la próxima temporada de Superliga.

“No nos caben dudas, que la zozobra e incertidumbre que estamos viviendo los unionistas en la actualidad, es resultado de la decisión errada de la CD actual de no llamar a elecciones con la antelación necesaria y estirar los plazos de la misma hasta la última instancia posible para especular con posibles resultados deportivos que podían darse.

“De haberse respetado los tiempos estatutarios para el llamado a elecciones, la gestión que hubiese asumido habría tenido el tiempo suficiente para analizar las renovaciones del entrenador y de varios jugadores en condiciones favorables para negociar. A todo esto, debemos sumarle que la actual gestión ha visto irse en los últimos años, y sin ninguna reacción para impedirlo, a importantes figuras de nuestro plantel, los cuales en algunos casos se han ido en condiciones inadmisibles desde el punto de vista de las negociaciones encaradas, generándosele al club un grave perjuicio patrimonial y también deportivo, puesto que se vio afectado el armado y mantenimiento de un equipo con aspiraciones de protagonismo.

“Por estos motivos antes mencionados, es que exigimos a los miembros de Comisión Directiva encargados del tema, que arbitren las medidas necesarias para lograr la continuidad de nuestro entrenador e ídolo Leonardo Madelón, como así también que se abstengan de realizar cualquier contratación supletoria, puesto que podrían estar condicionando a la futura gestión de gobierno”, finaliza el comunicado de la Agrupación “Glorioso ‘89”.



Se “baja” Marcelo Martín

Al cierre de esta edición quedó confirmada la conferencia de prensa que brindará desde las 19 el actual vicepresidente tatengue Marcelo Martín, hombre clave de Unión en los últimos años, primero en la AFA y actualmente también en la Superliga.

“Para mí, Unión es Marcelo Martín. No sólo por su club, que pelea como cualquier dirigente a morir, sino porque además fue designado por el Comité Ejecutivo de la AFA para asesorarnos en los famosos temas de los aportes previsionales de los clubes”, deslizó hace poco el propio “Chiqui” Tapia como responsable del fútbol argentino en un mano a mano exclusivo con El Litoral en Madrid.

Si bien el temario será amplio, lo que está claro es que Marcelo Martín anunciará su retirada de la vida política de Unión, luego de fracasar en su sueño de armar “una Comisión Directiva superadora, con dirigentes generosos y empresarios nuevos con ganas de trabajar”. En principio, además de Marcelo Martín, serían unos diez dirigentes que se retiran de la vida política. Es decir, no irán en ninguna de las tres listas tatengues.