El Tribunal Electoral se expidió sobre paridad en listas locales

El fallo se difundirá públicamente en el transcurso de la jornada. Pero según pudo saberse, el organismo no aceptó la aplicación de la ordenanza municipal que determina alternancia entre mujeres y varones para listas de concejales. La resolución es contraria a la opinión del Procurador.

El Tribunal Electoral Provincial (TEP) resolvió desestimar una presentación que reclamaba la vigencia de la ordenanza sancionada por el Concejo de la ciudad de Santa Fe, para que las listas de autoridades locales se constituyesen respetando el criterio de paridad. El planteo había llegado al organismo por dos vías: la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad local, a cargo de la Dra. Malena Azario; y el Inadi, encabezado por Caren Schibelbein, quien integra -además- el Foro de Mujeres Radicales.

Ambos escritos reclamaban al TEP que para la conformación definitiva de las nóminas de candidatos a concejales se tuviese en cuenta la disposición local votada oportunamente por el organismo deliberante de la ciudad, exigiendo la alternancia entre mujeres y varones.

Sin embargo, el Tribunal, en un fallo que se difundirá oficialmente en horas de la tarde, desestimó el planteo interpretando que su función no es la de aplicar ordenanzas, sino leyes provinciales, por lo que el criterio a seguir será el planteado en la tradicional ley de Cupo Femenino.

Antes de resolver y como es habitual, el Tribunal requirió dictamen del Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre quien, paradójicamente, se expidió a favor del planteo formulado, y para que se respetase el criterio de paridad.

En el dictamen, al que pudo acceder El Litoral, Barraguirre admite que la Constitución provincial establece que es la Legislatura quien debe dictar leyes electorales; y que es la Legislatura la que “ordena el régimen municipal”, por lo que en ese marco, la ordenanza resultaría contraria a las disposiciones constitucionales vigentes. Sin embargo, repara en el grado “autónomo” de los municipios, y en el tipo de disposición bajo análisis que no tiene como fin único el “diseño de sistemas electorales”, sino la inclusión de “derechos” electorales de participación. Por ello, interpreta que los posibles problemas de coordinación -entre normativa nacional, provincial y municipal- “desaparecen centralmente cuando se trata de una cuestión de derechos”. Y acota que “cada órgano de representación popular debe garantizar en su ámbito compentencial la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios”. Sobre esa base, considera que “no hay un desborde competencial de los gobiernos municipales por sobre las disposiciones provinciales, más aún, cuando la composición del Concejo no está regulada por el artículo 107 de la Constitución provincial, sino sólo en tres aspectos: elección directa por el pueblo, representación minoritaria y renovación anual por mitades”. Por ello, concluye en que “la consagración municipal de derechos afirmativos de participación política de género no atenta contra la Constitución provincial”.