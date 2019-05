https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cansados de una reiterada situación que impide cargar y descargar la hacienda de forma normal, los choferes se rebelaron. Desde la entidad denuncian problemas estructurales de la industria.

En un frigorífico del sur provincial Transportistas "amotinados"

Campolitoral | campo@ellitoral.com



“De acá salen todos o no sale nadie”, fue la frase disparada por un grupo de choferes “jauleros”, como se los conoce en la jerga, a los camiones que transportan sólo hacienda.



Ocurrió ayer jueves en el Frigorífico Swift de Rosario, aunque es un escenario que se repite con frecuencia en otros establecimientos. “Es la tercera vez en la semana que tenemos problemas en el lavadero. Primero fue la bomba, después los desagües; y hoy el caño maestro de agua”, argumentó Manuel Lamas, titular de una empresa jaulera de Santa Fe. “No nos permiten salir del Frigorífico sin lavar el camión, así esté el lavadero descompuesto. Ante la inacción del Senasa sobre esta situación y la falta de criterio y desconsideración a la situación reiterativa por parte del Frigorífico es que los choferes se amotinaron, porque están cansados de esta situación, y les cruzaron los camiones a la balanza y a la entrada.”, agregó.



En diálogo con Campolitoral, el transportista relató que como el lavadero no funcionaba, primero les dijeron que no podían salir. Luego que sólo podían salir 10 jaulas. “Y los jauleros dijeron que salen todos o nadie. Luego dijeron que podían salir todos, pero que tenían que dejar los datos. Los jauleros dijeron que no, ya que los Frigoríficos tienen una vieja historia de listas negras, y al que se enoja -así sea con razón- no lo dejan entrar más a la planta. Por último aceptaron. No tenían opción”, destacó Lamas.



Según relató, hubo jaulas que llegaron a estar 16 horas en el frigorífico. “Esto no puede pasar más. No puede ser que los choferes lleguen a esto por la desidia. Las jaulas tendrían que poder salir sucias de los frigoríficos, tal como lo hacen del Mercado de Liniers, de los feedlot, de los campos, y de los remates ferias, etc. Si el lavadero no funciona no tendrían que retenernos. Es inaceptable”, insistió.



Por lo pronto, el mes de mayo es el de mayor demanda de jaulas en todo el año y los camiones tienen que lidiar con estos problemas que llevan décadas.



Finalmente, Lamas criticó que “mientas tanto hablamos de boom ganadero y de exportaciones. Hoy venimos con viento de cola por la crisis porcina China y a nadie le interesa este tema, excepto a los jauleros. Pero ya va a llegar el día de las exigencias internacionales de bienestar animal y de higiene y se van a cerrar los mercados”.



Notas que no vuelven



Mario Emmert es el vicepresidente de AATHA, entidad que nuclea a los jauleros. En diálogo con Campolitoral, confirmó que tuvieron varias denuncias de transportistas por las grandes demoras para descargar, como para esperar para lavar. “Normalmente no pasa en todos los frigoríficos, en algunos puede llegar a haber días excepcionales con retrasos por temas climáticos, pero es un caso puntual en ese establecimiento. No es algo de todos los días”.



También coincidió en que una solución rápida podría ser lavar en destino, pero “es un tema complejo, porque el frigorífico con la cantidad de hacienda que está faenando no tiene la estructura para hacer más lavaderos. Desde AATHA se mandaron varias denuncias y en muy pocas notas fuimos respondidos”.



Emmert ejemplificó la situación: “cargamos hacienda en el campo, tenemos un viaje de 3 a 5 horas con la hacienda arriba y llegamos a esperar hasta 18 horas en el frigorífico. Además, en la espera del lavado de la jaula debería estar Senasa y no está, y por último estamos perdiendo trabajo porque tenemos los camiones secuestrados. Ya mandamos notas a Swift, a Senasa Buenos Aires y estuvimos reunidos con la gente del bienestar animal, y se comprometieron a contactarse con el frigorífico para ver qué soluciones le pueden encontrar al problema”, explicó.