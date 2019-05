"El tipo no dudó..., me gatilló al pecho y luego baleó a mi padre"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cecilia Iglesias narró el dramático momento. Su padre se recupera en el hospital.

El plan era asistir a una reunión partidaria. Pero en cuestión de segundos todo se volvió un drama.

Eran las 15,30 del jueves y Cecilia Iglesias (24), candidata a concejala por el partido Unite por la Familia y la Vida, circulaba en moto junto a su padre Marcelo (50).

Al llegar a la intersección de Fdo. Zuviría y 12 de Infantería se detuvieron para esperar al resto de sus compañeros. Claro que nunca imaginaron que estaban en la antesala de un verdadero infierno.

Dos tiros en las piernas



“Estuvimos 5 minutos esperando y de pronto se nos aparecen dos tipos que venían en una moto Enduro. El que iba atrás se baja empuñando un arma de fuego y me encara”, narró hoy Cecilia en diálogo con El Litoral.

“Me pide la moto y le grito que no; que no se la doy”, prosiguió. “Entonces el tipo me gatilla al pecho y la bala no sale. Vuelve a recargar y en eso mi padre se baja de la moto para defenderme. Es ahí cuando el delincuente le efectúa dos disparos, uno en cada pierna”.

“El proyectil que le pegó en su pierna izquierda lo atravesó y el que pegó en la pierna derecha quedó alojado en la pelvis”.

Cuando yo me pongo a asistir a mi padre, el malviviente se sube a mi moto y escapa, junto con el otro.

Marcelo Iglesias es asistido por allegados mientras aguardan la llegada de la ambulancia.Foto: Gentileza.

Motochorro y asesino

“Lo que más me indigna es que el tipo no dudó. Me gatilló al pecho y no vaciló. Lo único que lo asombró es que no salió la bala”, comentó la candidata.

En cuanto a las características de los rufianes trascendió que el que efectuó los disparos tiene 31 años y su compinche (el que quedó en la otra moto) unos 38. Ambos actuaron a cara descubierta.

Ya con su padre herido Cecilia comenzó a pedir auxilio. “Justo veo que viene un patrullero. Me paro en medio de la calle y lo freno. A todo esto la gente comenzó a acercarse. Como pudimos asistimos a mi padre hasta que llegó una ambulancia y lo trasladó al hospital Cullen”.

Rescate

Pero los sinsabores para Cecilia no terminaron con el asalto.

Por la noche, en momentos que la dirigente hacía la denuncia en la policía, recibió un llamado a su celular donde le reclamaban dinero para recuperar su moto.

“Me pedían 15 mil pesos de rescate y me pasaban fotos de mi moto. Yo les dije que me den 24 horas para conseguir ese dinero. Pero ellos me contestaron que no, que en 1 hora la vendían”.



“Voy a seguir”



Pasada la desesperación del violento hecho, Cecilia se permitió una reflexión al respecto.

“Mi cabeza ahora es un torbellino. Me hubiese gustado actuar distinto. Quizás si yo le daba la moto enseguida el tipo no disparaba. Pero no sé... es muy difícil resolver en esos momentos.

También quiero aclarar que esto es un hecho más de inseguridad. No tiene nada que ver con una cuestión política”.

“Esto me ayuda a recapacitar sobre por qué me metí en política. Y me reafirma en mi decisión de luchar por una ciudad mas segura, sin hechos delictivos”, sentenció.