Del Potro dio pelea, tuvo match point pero cayó ante Djokovic

El argentino Juan Martín Del Potro perdió este viernes con el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 4-6, 7-6 (6) y 6-4 después de contar con dos "match points" consecutivos en el segundo set y se despidió en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

El tandilense jugó en un nivel de mayor a menor durante las tres horas del encuentro disputado en el estadio central del Foro Itálico, donde el serbio volvió a ser su verdugo como en 2009 y 2017 en idéntica instancia.

El primer parcial lo mostró dominante en los momentos decisivos, lo que le permitió defender las seis oportunidades de quiebre que dispuso el balcánico y tomar una de las dos a su favor para abrocharlo por 6-4.

El argentino, número 9 del ranking mundial, impuso condiciones en el juego cuando pudo conectar su primer saque y un implacable derecha ante un rival que apostó a las pelotas cruzadas para el revés.

En ese rubro, Del Potro encontró buenas soluciones con golpes paralelos y así llegó a la definición del segundo parcial con buenas chances de llevarse una gran victoria en lo que fue su séptimo partido en la temporada.

Con el marcador 6-4 en el tie break, tuvo dos opciones para cerrar el partido, una de ellas con su saque, pero falló increíblemente con una derecha cruzada y dejó con vida a un Djokovic que desde entonces se hizo dueño del partido.

El serbio festejó con desahogo la conquista del segundo set y en el tercero, favorecido por la merma física del argentino -jugó con un apósito en el dedo gordo derecho-, se encaminó sin problemas hacia la victoria final.

El camino le quedó allanado cuando quebró el saque del tandilense en el quinto game y enseguida lo confirmó para tomar una ventaja decisiva.

No Denying Novak! 🙌



4-time Rome champion @DjokerNole saves 2 MPs and edges Juan Martin del Potro 4-6 7-6(6) 6-4 to reach #ibi19 semi-final. pic.twitter.com/UpzObBrQE9