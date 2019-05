La Pampa elige gobernador y activa el calendario electoral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El justicialismo gobierna esa provincia desde 1983. Ahora competirá con el radicalismo para elegir al sucesor de Carlos Verna. Hasta ahora hay otras 9 fechas electorales, 10 si hay balotaje.

Peronistas y radicales cerraron sus campañas en La Pampa de cara a los comicios provinciales del próximo domingo en los que se elegirá al sucesor del gobernador Carlos Verna.

“La elección es muy pareja y está muy polarizada entre las dos fuerzas políticas. Es una elección en la que no va a haber demasiada diferencia de un espacio a otro. Tenemos expectativas”, afirmó el candidato radical Daniel Kroneberger.

El postulante reconoció que “hay un gran inconformismo” sobre la situación económica, aunque evaluó que “la gente tiene clara que es una elección local y que está eligiendo intendente o gobernador”.

Para el candidato opositor local hay “predisposición del electorado como para cambiar la historia”, tras recordar que el Justicialismo gobierna la provincia desde 1983.

En busca de la unidad

En tanto, el gobernador Verna participó este jueves de una caminata junto al candidato peronista Sergio Ziliottoy Luciano di Nápoli, postulante a la intendencia de Santa Rosa.

“Propuse a Sergio Ziliotto pensando en alguien que yo mismo no dudaría en votar. Confío en él, y en su trabajo”, señaló Verna a través de redes sociales.

Y prosiguió: “Sabiendo que la provincia va a quedar en buenas manos, va a hacer a través de la unidad del peronismo que el próximo 19 de mayo vamos a recuperar Santa Rosa”.

Verna se sacó una foto junto a los candidatos un día después de viajar a General Pico donde participó y se sumó a la campaña del Frejupa que propone a la actual ministra de Bienestar Social, Fernanda Alonso como intendenta de la segunda ciudad pampeana. El mandatario fue el orador de cierre y pidió: “Regálenme un triunfo en General Pico y en La Pampa”.

También afirmó que en Cambiemos niegan a Mauricio Macri y se sacan fotos con María Eugenia Vidal que apoya (la construcción en Mendoza de la represa) Portezuelo del Viento, a la que se opuso su gestión.

Sin pausa

Con los comicios provinciales de La Pampa que se celebrarán el domingo, sigue adelante el intenso calendario electoral dispuesto para este año que tendrá hitos durante todos los meses hasta noviembre, siempre que se realice un balotagge entre candidatos a la Presidencia. Aquí, el detalle:

- 2 de junio: Generales en San Juan y en Misiones.

- 9 de junio: Generales en Entre Ríos, Chubut, Tucumán y Jujuy, y las PASO en Mendoza.

- 16 de junio: Generales en la provincia de Santa Fe, en San Luis, Tierra del Fuego y Formosa.

- 11 de agosto: PASO nacionales para presidenciales y legislativas. Ese día se harán las PASO para el cargo de gobernador y vice en provincia de Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz, y para jefe de Gobierno en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- 29 de septiembre: Generales en Mendoza.

- 6 de octubre: PASO en Salta.

- 27 de octubre: Generales presidenciales y legislativas nacionales, y las generales para gobernador y vice en Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz, y jefe de Gobierno en CABA.

- 10 de noviembre: Generales en Salta.

- 24 de noviembre es la fecha establecida para un eventual balotaje presidencial.

Sin fecha

Chaco y La Rioja son las únicas provincias que no figuran con un calendario electoral definido. En el primer caso está previsto que los comicios se realicen en septiembre. En el segundo, después del fallo de la Justicia que impidió al gobernador Sergio Casas ir por un nuevo mandato, se suspendieron las elecciones que estaban previstas para el 12 de mayo.



Más participación docente que estudiantil

Córdoba: voto directo

en la Universidad

Redacción El Litoral

politica@ellitoral.com

Por primera vez en todo el país, por voto directo fueron designadas las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (Unc).

La elección (en la que vota de forma secreta cada docente, estudiante, graduado y no docente) confirmó en su cargo al actual rector, el radical Hugo Juri.

De acuerdo con la página oficial de la Unc “hubo una masiva participación de electores y los comicios se desarrollaron con absoluta normalidad”. Sin embargo, según los datos publicados por la universidad votaron 81.717 personas, sobre un padrón de 248.949.

Primeros los

no docentes

Sostiene que el cambio es “un nuevo hito en los 405 años de historia” de la primera universidad de sudamericana.

Juri fue ungido por segunda vez consecutiva como rector con el 52,65% de los votos generales. Conducirá los destinos de la Casa de Trejo hasta 2022.

El dato saliente es que -en términos relativos- fue mayor la participación de los docentes que de los estudiantes. El padrón de los profesores fue de 6.674 titulares, adjuntos y auxiliares. El 77,96% (5.203) fue a votar.

En cambio, los estudiantes (que constituyen el claustro más numeroso) cuenta con un padrón de 105.421 electores, de los que solo fueron a votar 63.972 (el 60,68%).

De los 133.279 profesionales que forman el padrón de egresados votó solo el 7%: 9.629.

Sin dudas, quienes más interés tuvieron en participar fueron los no docentes: 2.913 empleados de la Unc acudieron a las urnas sobre un padrón de 3.575, el 81,48%.

Por claustro

Juri, de quien se dijo en 2018 que podría ser candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, cuando aún Cambiemos no se había disuelto en esa provincia por la división del radicalismo, contó con una porción de votos estudiantiles que fue clave en la elección.

Según la información oficial el 57,44 % de los votos docentes apoyaron la continuidad del rector; un 63,40% de los votos no docentes; un 45,50% de los votos estudiantiles; y un 45,56% de los votos del claustro de egresados.

En segundo lugar se ubicó Gustavo Chiabrando, de la lista Vamos UNC, con un 36,53% de los votos generales. Este porcentaje se compone de un 33,84% de docentes; un 39,10% de estudiantes; un 28% de no docentes y un 44,80% de egresados.

La lista Avanzar Espacio Universitario, encabezada por Patricia Altamirano, logró el 10,81% de los votos y quedó tercera en la elección.

Este porcentaje está compuesto por un 8,70% de docentes; 8,58% de no docentes; un 15,39% de estudiantes; y un 9,63% de egresados.