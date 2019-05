https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la línea de largada de las siembras 2019/20, Argentina se prepara para incrementar su abastecimiento de trigo. Las perspectivas para el mercado global apuntan también a una recuperación de la producción que repercutiría en un aumento de stocks.

Economía ¿Qué mercado le espera al trigo argentino en la campaña 2019/20?

Atado a la escasez de oferta local de trigo para lo que resta de la campaña comercial y necesidades de la demanda para abastecimiento de la industria local, el trigo Cámara volvió a cotizar a mediados de esta semana por encima de los US$ 190/t. A pesar de ello, el trigo cierra la semana en baja para el trigo en Rosario ya que la exportación se encuentra abastecida restando presión a la demanda.



Si bien restan las últimas dos semanas del mes, los embarques de mayo han quedado por debajo de los anotados en mayo de años anteriores después del fuerte flujo de mercadería al exterior que se observó a comienzos de la campaña. Se estima que hasta noviembre el ritmo de embarques compense los resultados del primer trimestre manteniendo un volumen más bajo y estable.



Las ventas externas ya comprometidas de trigo alcanzan los 8,7 Mt, de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas por el sector, en línea con los embarques totales, cuando se suman los puertos de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el sector exportador ya lleva compradas 11,2 millones de toneladas de trigo, por lo que cuenta de un stock suficiente para hacer frente a las necesidades de embarques en las semanas venideras atando un potencial repunte de la demanda de la exportación en el mercado a las nuevas ventas que puedan aparecer. En el mercado doméstico, el precio de referencia de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR para el trigo perdió US$ 2,6/t en la semana (jueves contra jueves). El cereal tuvo su mejor Precio Pizarra a inicios de la semana, superando los US$ 190/t. El valor cámara para el jueves 16 de mayo fue de $ 8.250/t, equivalente a US$ 185/t.



Respecto a la nueva campaña 2019/20, de momento los exportadores se han hecho con algo más de un millón de toneladas de trigo nuevo al mismo tiempo que anotaron ventas por 815.000 toneladas, en ambos casos un récord histórico para esta altura del año. En el Mercado Físico de Granos rosarino, en la semana se notó un mayor interés de la demanda sumándose nuevos compradores y subiendo las ofertas hasta el rango de US$ 155/t a US$ 160/t. El abanico de entregas ya va más allá de las descargas en diciembre y enero para estirarse hasta febrero/marzo, dando señales de activación en el segmento.



En los campos, en tanto, las sembradoras están en línea de largada para emprender lo que se supone será la superficie más alta de trigo de los últimos 18 años. Con una estimación de 6,8 millones de hectáreas implantadas, bajo condiciones normales, ello permite proyectar una cosecha en el rango de los 21 a 22 millones de toneladas, el mayor registro en la historia de nuestro país.



El mapa de humedad del suelo revela patrones bien diferenciados para distintas zonas del país. Gran parte de la provincia de Buenos Aires, que típicamente origina más del 40% del cereal en Argentina, presenta suelos excesivamente secos actualmente. El extremo sur de la provincia de Santa Fe, donde se concentra el mayor volumen de producción triguera en la provincia, muestra condiciones similares con suelos muy secos que distan del óptimo requerido por el cultivo de invierno. El territorio cordobés, en contraste, cuenta con mejores reservas hídricas que resultan en calificaciones de humedad de normales a húmedas en prácticamente la totalidad de la provincia. Córdoba y Santa Fe aportan alrededor del 30% y el 15%, respectivamente.



El pronóstico meteorológico prevé un retorno de las lluvias sobre la región pampeana a partir del sábado. Se esperan lluvias de cierta importancia sobre el sudeste bonaerense que podrían tener un impacto positivo en las reservas de humedad de la zona, aunque no se proyecta que estas precipitaciones representen montos significativos.