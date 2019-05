https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.05.2019 - Última actualización - 12:23

12:17

“Durante cuatro meses intenté que cambiemos el modelo de gestión y no que nos miremos el ombligo para discutir cargos. Armar una cuarta lista hubiese sido un verdadero fracaso institucional para Unión”, señaló. Fue crítico con el presidente y explicó lo que ocurrió con Fragapane. Dijo que “de ninguna manera aceptaría un doble comando”, respecto de su presencia diaria, hasta este momento, en AFA y Superliga.

Marcelo Martín explicó su decisión y sentó posición... "Nos vamos del club pero no de la vida política de Unión" “Durante cuatro meses intenté que cambiemos el modelo de gestión y no que nos miremos el ombligo para discutir cargos. Armar una cuarta lista hubiese sido un verdadero fracaso institucional para Unión”, señaló. Fue crítico con el presidente y explicó lo que ocurrió con Fragapane. Dijo que “de ninguna manera aceptaría un doble comando”, respecto de su presencia diaria, hasta este momento, en AFA y Superliga. “Durante cuatro meses intenté que cambiemos el modelo de gestión y no que nos miremos el ombligo para discutir cargos. Armar una cuarta lista hubiese sido un verdadero fracaso institucional para Unión”, señaló. Fue crítico con el presidente y explicó lo que ocurrió con Fragapane. Dijo que “de ninguna manera aceptaría un doble comando”, respecto de su presencia diaria, hasta este momento, en AFA y Superliga.

Marcelo Martín no salió mucho a escena en estos tiempos, pero siempre tuvo algo en claro: “En Unión tenemos que congeniar un plan de gestión adecuado a los tiempos que se viven, con las correcciones que hay que hacer, y una vez que nos pongamos de acuerdo, ver cuáles son las 60 ó 65 personas en condiciones de llevarlo a cabo y elegir a los mejores”, fue su “caballito de batalla”. Los cuatro meses de charla no llegaron a buen puerto. Y la sensación es que no hubo interés, o se priorizaron intereses personales producto de la grieta que se formó en la comisión directiva o directamente se pensó que lo más importante era el reparto de cargos y no lo que había que hacer y cómo se debía hacer. Por eso, el vicepresidente tomó la decisión de apartarse momentáneamente y lo explicó con claridad.

Desde la década del 70, Marcelo Martín fue protagonista permanente de la vida política de Unión, a veces como dirigente y en otras colaborando desde alguna función. Dijo que se formará una agrupación y que seguirá de cerca el accionar de la nueva dirigencia.Foto: Manuel Fabatía

* “Acá me acompaña un grupo que es parte de la actual comisión directiva, gente que formó parte de otras comisiones y gente que nunca participó. Estábamos convencidos de que se puede mejorar el sistema de gestión, pero si se hace con generosidad. Para ello, hay que buscar a los mejores hombres para desarrollarlo. Lo intentamos durante cuatro meses. Pero hoy venimos a anunciar que esa idea no se ha podido consolidar. Incluso tuvimos contactos con las otras listas y hasta ir solos. Pero también llegamos a la conclusión de que cuatro listas sería un fracaso institucional y no la conciliación de un sistema”.

* “No nos vamos a ir de la vida política. Vamos a conformar una agrupación, estaremos atentos a los vaivenes del club, seremos serios y responsables, trabajaremos mucho en proyectos de fútbol amateur, en marketing, haremos el diagnóstico apropiado y nos prepararemos”.

* “Nos estamos yendo no por discusiones de candidatura sino por la falta de acuerdo en un modelo de gestión”.

* “Unión es una de las organizaciones más importantes de la ciudad y no se puede manejar ‘tipo almacén’. No digo que así sea, pero hay que modernizar. No es saludable que se dependa del aporte de una persona, por eso siempre hablamos de crear un fondo anticíclico que nos financie. En eso, el marketing es importante. Desde que se fue Américo Giménez no se ha trabajado profesionalmente en marketing. Sólo fue lo que Armando López y Adolfo Zentner hicieron, que no fue poco”.

* “Los problemas que se suscitaron con Soldano o con Fragapane, es la punta del iceberg de un modelo de contratación que hay que trabajar. Con Carlos Iparraguirre he hablado sobre esto de los derechos de formación. Hay jugadores que se formaron en nuestras canteras y por los cuales Unión debería estar cobrando. Caballero y el Pitu García están jugando en Grecia, en México está jugando Córdoba, Lionel Altamirano en Chile y Unión no está bien sistematizado en esto, que puede generar recursos”.

* “Necesitamos oxigenar las finanzas con nuevos socios y hay que darle más alternativas para atraerlos”.

* “La foto del Unión participando de dos copas internacionales es buenísima, nos llena de orgullo, nos sentimos partícipes, nos vieron en todas las canchas, nos vieron haciendo esfuerzos para traer jugadores y nos vieron hablando mucho con el técnico. Pero ésa es la foto. La película es muy compleja, dura. Por ejemplo, Unión va a tener que pagar 600.000 pesos más de aportes desde agosto, entre otras cosas. Esta película futura amerita un tratamiento distinto, ésa es nuestra opinión”.

* “Las agrupaciones de Rodrigo Villarreal y Rubén Decoud tenían un camino recorrido cuando hablamos con ellos y los entiendo. En ese momento, nos plantamos para ver qué hacíamos. Lo de la cuarta lista no iba a ser sano para Unión, por eso preferimos llegar hasta acá y decirles a los unionistas qué es lo que pensamos y cómo vamos a seguir”.

* “No quiero ser pájaro de mal agüero pero hay cosas que me preocupan y las quiero advertir en relación al futuro”.

* “A Spahn y a Taborda les tiré 12 ideas generales de lo que había que hacer y se las escribí. Cuando el jugador o el cuerpo técnico ve diluida la presencia dirigencial fuerte, es complicado. Por eso, tiene que haber una subcomisión de fútbol fuerte. Cuando los premios quedan colgados y no se discuten en el ámbito apropiado, como es el de la tesorería, se crea un conflicto que luego cuesta superar”.

* “Nos duele no estar, pero no tuvimos eco para provocar los cambios que entendemos que son necesarios. Pero más nos dolería ponernos en posiciones, como mirarnos el ombligo buscando cargos, porque eso no es saludable para el club. Si no tenemos el espacio de acción para discutir estos temas que debemos cambiar, es el momento de dar el paso al costado”.

* “En Unión no hay plan de obra. Pregunto: ¿por qué no concesionamos la playa de estacionamiento como hizo Lanús?, ¿por qué no armamos con ese dinero un espacio de vestuarios, que nos hace falta?, ¿por qué estamos amontonados en la sede y no armamos algo, como lo hizo Boca, debajo de las tribunas y le cedemos ese espacio al Ipei?. No soy el ‘maestro ciruela’, pero ando recorriendo clubes, pregunto y llego a conclusiones. El modelo de Boca es un modelo fenomenal. Unión nunca va a ser Boca, pero podríamos aprender de lo que hace, de su plan estratégico, de su marketing. Tenemos que cambiar el modelo de contrataciones para que los jugadores no se nos vayan. ¿Por qué no lo hicimos antes?, porque el problema se está presentando ahora”.

* “Hace unos meses tuve una discusión con Emilio Lamas. Todos saben que él quiso renunciar luego de una discusión con el presidente. Yo le pedí que no renuncie. Veníamos de cinco partidos, en el final de 2018, de los que habíamos perdido cuatro y empatado uno. Si nos iba mal con River, Belgrano y Newell’s, en el arranque de 2019, Madelón se iba a ir, iba a renunciar e íbamos a empezar con la tablita del promedio. Si Emilio no se ponía las pilas, no teníamos la licencia para jugar la Sudamericana; si Oscar Contigiani no laburaba como laburó con las luces, no jugábamos en nuestra cancha con los ecuatorianos y si no estábmaos al lado del técnico en diciembre y enero, no sé en qué terminaba la campaña”.

* “Hay que lograr que de la quinta para arriba jueguen todos igual. Si se va Fragapane, ya un año antes tenemos que tener el reemplazante. Desde el tiempo de Griguol en Ferro que los clubes exitosos han elaborado un plan futbolístico, un proyecto. Y después, discutimos la plata con el DT. Acá se hizo al revés, fueron a hablar con Bragarnik para arreglar la plata sin sentarse con el técnico para ver cuál es el proyecto”.

* “Respecto de la deuda con Spahn, hay que lograr un proceso de verificación. El camino más sano es el de una asamblea, que fue lo que se prometió. Los balances están pesificados y no se actualizaron. Hay un mecanismo de saldar esas deudas y uno de actualización. Hablé con varios contadores para ver cuál es la forma adecuada de calcular. Deberíamos haber sabido, adentro del club, de cuánto se trata antes de que se diga por radio. No se puede hablar con liviandad de 4, 5 ó 5,5 millones de dólares. Confío en la buena fe para que se dé un tratamiento adecuado y que se queden tranquilos los unionistas”.

* “Brasca, Pérez del Viso, Marcelo Piazza, son muchachos que yo destaco, quizás haya otros que estén con una sonrisa de oreja a oreja porque nos vamos. Estos que nombré, y posiblemente otros también que injustamente no menciono, es gente que hace mucho por Unión”.

* “Cuando se nace con una comisión directiva ‘renga’ en cuanto a la gestión, se hace muy complicado y el club lo sufre”.

* “Con Spahn me diferencia el esquema de gestión, el posicionamiento hacia adelante, la idea de que la distribución del dinero de la TV se mide por mérito deportivo y hay que apostar a eso. El caso a seguir en esto es Defensa y Justicia, que juega bien y terminó arriba. Hay que imitar a Defensa, que va a cobrar una torta de plata en la temporada que viene, y no decir ‘qué macana que pagué tanto premio’, como dijo el presidente”.

* “Es un error central hace un doble comando. Cuidado que la tarea en Buenos Aires es una tarea diaria. Los que están contentos ahora, que nos vamos, que vayan a Buenos Aires, se pierdan tres días y laburen”.

* “Yo jodo con lo de Boca, pero es una llamarada que la transformaron en una muy buena gestión. Llevaron la pasión a la gestión”.

“A Fragapane le ofrecimos un pozo en vez de un departamento”

—El presidente Spahn te responsabilizó de lo que pasó con Fragapane y dijo que hiciste mal el contrato...



—Nunca hice esto, porque soy de los que opina que a las cosas hay que decirlas adentro, pero voy a contar toda la historia: Fragapane viene porque Madelón quería un suplente de Gamba. No estaba en España, como dijo equivocadamente Spahn, estaba de suplente en Arsenal. Entonces, hablé con Miguel Silva, le pedí que rescinda el contrato, le dimos unos mangos y ahí apareció un gran amigo como Eduardo Gamarnik y cerramos los contratos, tanto el de Balbi como el de Fragapane. Y no cobraron un peso de comisión. Arreglamos por 135 y 160 mil pesos el contrato de dos años, muy bajo. A los 6 meses, los representantes me dicen que con ese sueldo, siendo titular, no se queda.

—Cosa que viene ocurriendo a menudo con todos...



—Pasa con Andrada en Boca y con decenas de otros ejemplos. Ahí le dije a Martín Zuccarelli que lo mejore y lo lleve a 200 mil y extendemos. Martín lo entendió y se lo pasó a Luis Spahn. Y ahí entró en ese túnel en el que siempre entran las cosas cuando las toma Luis.

—¿Entonces?



—Se fue Gamarnik y apareció el hermano de Menseguez. Yo no lo conocía y el Turco Marchi me contacta con él. Esto fue en septiembre. Luis me dice que le ofrezca un retroactivo, dos años de renovación y un departamento de dos dormitorios. Además, que firme una cláusula de 1,5 millones de dólares. Arreglamos todo: sueldos, continuidad, un año más de contrato, la cláusula la llevamos a 2 millones y cuando fuimos a ver el departamento, había un pozo.

—¿Un pozo?

—Sí, un pozo... Había un pozo... El no quería un pozo, quería un departamento de dos dormitorios... Lo llamo a Martín y me dice que el departamento no está, que no había nada... Lo tengo que contar, porque a eso me obliga Spahn.

—Inentendible...



—Miren el contrato, si está firmado por mí me hago cargo. Si lo firmó Spahn, que se haga cargo él... Hoy en día, el jugador se te va, entonces hay que mejorarle el contrato, extenderlo y ponerle cláusula de rescisión. Nada de esto se hizo, se le ofreció un pozo. Por eso pasan las cosas que pasan.