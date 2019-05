La "Ola Verde" a favor del aborto legal se hizo sentir en el Festival de Cannes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre las activistas estuvo presente Norma Cuevas, la madre de Ana María Acevedo, fallecida en 2007 en el Hospital Iturraspe donde le negaron un aborto, y que es uno de los casos emblemáticos de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.

El Litoral | AFP-NA



Los pañuelos verdes de la campaña a favor del aborto legal en Argentina afloraron este sábado en la alfombra roja de Cannes, con el documental "Que sea ley" de Juan Solanas y un grupo de activistas que lo acompaña, entre las que estuvo Norma Cuevas, la madre de Ana María Acevedo, quien falleció en 2007 a los 20 en el Hospital Iturraspe de nuestra ciudad, luego de que los médicos le negaran un aborto.



Mostrando sus pañuelos verdes, símbolo de las protestas en el país, varias decenas de activistas argentinas reclamaron en la alfombra roja del festival un "aborto legal, seguro y gratuito" en su país, donde esta práctica solo está permitida en ciertos casos específicos.



Antes de la proyección del documental de Solanas, que recoge varios testimonios de este movimiento a favor del aborto, las mujeres enarbolaron también una pancarta en recuerdo a Ana María Acevedo, y un caso emblemático de la campaña.



Otra de las manifestantes lucía un vestido verde largo, donde había bordado el lema del movimiento: "Aborto legal seguro y gratuito".



El cineasta Pedro Almodóvar y la actriz Penélope Cruz mostraron su apoyo a esta iniciativa, luciendo el famoso pañuelo verde, pocas horas antes de esta movilización, según unas imágenes publicadas en las redes sociales por las asociaciones francesas Planning familial y Fondation des femmes.



Ya en el interior de la sala, donde se habían colocado pañuelos verdes en los asientos, las manifestantes cantaron y agitaron de nuevo sus fulares, según constató una periodista de la AFP.



Para el documental "Que sea ley", proyectado fuera de competición, Solanas recorrió durante ocho meses el país en busca de testimonios en las provincias más alejadas de la capital.



"Heroínas"

El hecho de estar en el mayor festival de cine del mundo "le da a este combate una mayor visibilidad", dijo a la AFP el director. Las auténticas "heroínas" son las activistas y "las que merecen estar" en Cannes, aseguró.



Entre las mujeres que viajaron hasta la riviera francesa para acompañar al documental, figuran varias integrantes de la campaña nacional, algunas de las cuales aparecen en la cinta de Solanas.



Es el caso de la abogada Nelly Minyersky, de 89 años, una de las líderes históricas del movimiento, y de Norma Cuevas, la madre de la joven fallecida Ana María Acevedo.



Para María Carbajal, periodista y activista que también viajó a Cannes, es importante que el mundo sepa "la vergüenza que sentimos en Argentina por el hecho de que el aborto todavía no es legal".

Estar en este certamen significa "la oportunidad de mostrar a la gente que está armando las listas (electorales) que tienen que ser (integradas por) candidatas que escuchen estos reclamos", advirtió por su parte Lola Guerra, abogada de Católicas por el derecho a decidir, en alusión a las próximas elecciones generales argentinas en octubre.



Pero el combate de estas activistas va más allá de sus fronteras. "Luchamos para que el aborto sea legal en toda Latinoamérica y el Caribe", agregó Guerra.



La interrupción voluntaria del embarazo es legal solamente en Cuba, Uruguay y en la Ciudad de México. En el resto de Latinoamérica se permite si está en riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o si es inviable la vida extrauterina. En El Salvador, Honduras y Nicaragua el aborto está totalmente prohibido.

"Efecto dominó"



En Estados Unidos, los estados más conservadores están llevando a cabo una ofensiva contra la interrupción del embarazo. Alabama aprobó una ley que prohíbe a las mujeres abortar incluso en casos de incesto o violación y la legislatura de Missouri convirtió en ilegales los abortos desde las ocho semanas de gestación.



Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa y Dakota del Norte han promulgado leyes que prohíben el aborto desde el momento en que se detecta un latido fetal, aproximadamente a las seis semanas de gestación.



Interrogada el viernes, en el marco de los debates "Women in Motion" en Cannes, la actriz estadounidense Eva Longoria ("Desperate Housewives") advirtió del peligro de un posible "efecto dominó".



Es una "amenaza" que "afectará a todo el mundo si no vigilamos", afirmó la actriz, que el año pasado produjo para Netflix el documental "Reversing Roe", en alusión al fallo "Roe vs. Wade", que reconoce el derecho de las mujeres en Estados Unidos a abortar siempre y cuando el feto no fuera viable.