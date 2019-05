Video: Terminator no la vio venir

El Litoral



Un desconocido atacó por la espalda al actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, durante una presentación en Sudáfrica.



Los videos de la agresión, ocurrida este sábado, se viralizaron rápidamente. Allí se ve a “Terminator” filmándose con chicos que realizan deportes en un evento en Johannesburgo, cuando de pronto un hombre desde atrás lo golpeó violentamente en la espalda con una “patada voladora”.



Enseguida el sujeto fue capturado por personal de seguridad, tras lo cual se lo escuchó pedir ayuda a gritos.



Poco después Schwarzenegger, de 71 años, tuiteó: “gracias por el interés, pero no hay nada de qué preocuparse. Yo pensé que había sido empujado por la gente, algo que pasa muchas veces. Sólo me di cuenta que había sido pateado cuando ví el video como todos Ustedes. Solo estoy contento porque el idiota no interrumpió mi snapchat”

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.