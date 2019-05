https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 19.05.2019

9:46

Tras 8 temporadas

Game of Thrones: Hoy se emite el último capítulo

Luego de 8 temporadas, este domingo finaliza Game Of Thrones con un episodio lleno de hipótesis y posibilidades. En Argentina se verá a las 22 por HBO.

El Litoral / NA ¿Quién se sentará en el Trono de Hierro? Ocho años y ocho temporadas más tarde, la serie de culto "Juego de Tronos" culmina este domingo tras haber obsesionado a millones de fanáticos en todo el mundo y acumulado récords.

El 73º episodio será difundido el domingo por la noche en Estados Unidos y debería sellar la suerte de Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa y Arya Stark, nombres que ya forman parte de la cultura popular. El fin de esta serie medieval-fantástica exitosa en todo el planeta, que cuenta la historia de familias que pelean por acceder al Trono de Hierro, dejará seguramente un gran vacío en numerosos fanáticos. Son centenas de miles las personas que colocarán el despertador a la misma hora que el último episodio sea emitido en Estados Unidos para evitar el horror de un "spoiler" en las redes sociales a la mañana siguiente. Según un sondeo encargado por The Workforce Institute, unos 27 millones de estadounidenses prevén que mirar este capítulo tendrá consecuencias sobre su jornada laboral del lunes: bajará su productividad, llegarán tarde o simplemente no irán a sus trabajos.