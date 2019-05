Atacaron a un colectivo de turistas cerca de las pirámides de Egipto

El Litoral / Télam

Una explosión golpeó este domingo a un colectivo turístico, en el que viajaban 25 ciudadanos sudafricanos, y dejó varios heridos por la zona del nuevo Gran Museo Egipcio, al lado de las famosas pirámides de Giza, en las afueras de El Cario, según informó la televisión estatal.

#BREAKING VIDEO- Activists posted pictures and videos on social media sites, documenting the injuries of some passengers and damage to the bus. pic.twitter.com/EovMU0BdVQ