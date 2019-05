https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 19.05.2019 - Última actualización - 17:21

17:19

Lavagna estará “en contacto”

El peronismo "no K" junto con Lifschitz en Córdoba

En Alternativa Federal consideran que el anuncio de Cristina no afectará al propio armado, pero sí a la estrategia del presidente.

Foto: Pablo Aguirre



El Litoral | politica@ellitoral.com La cumbre de Alternativa Federal, que se realizará el próximo miércoles en Córdoba, encontrará a los referentes de ese espacio analizando el nuevo escenario electoral que se abrió ante la decisión de la senadora Cristina Kirchner de ser precandidata a vicepresidenta de Alberto Fernández. La reunión fue convocada por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para tratar junto a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto la ampliación de ese frente opositor con los sectores del progresismo, como el GEN de Margarita Stolbizer y al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y se preveía un posterior contacto con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. El anuncio de la ex presidente abrió un escenario nuevo y se convirtió en uno de los principales temas para analizar en esa cumbre del espacio peronista alejado del kichnerismo, aunque de entrada se expresaron con prudencia. “No opinamos sobre las decisiones de otra fuerza política. Estamos trabajando en la construcción de una Alternativa Federal y esta construcción va a tener una representación es las próximas elecciones presidenciales”, resaltaron allegados al anfitrión del encuentro y reelecto mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti. Por otra parte, en el entorno de Lavagna empezaron a analizar el anuncio de Cristina Kirchner como una “complicación” para el presidente Mauricio Macri, pero que no afectará al armado de Alternativa Federal.

Fuentes cercanas al ex ministro de Economía consideraron que Cristina Kirchner recurrió a esta estrategia para tener “menos exposición” en la campaña y así evitar “espantar” algunos votos. Además, evaluaron que ir como candidata a vicepresidenta le sirve a la ex mandataria para no asumir una eventual derrota electoral: “Si pierde, el que perderá es Alberto”, evaluaron. Por su parte, Urtubey analizó la noticia en declaraciones a medios salteños, durante una actividad en el norte de su provincia, y tomó distancia de un posible acuerdo con el nuevo polo peronista. “Unos y otros nos han dejado como estamos: mal, muy mal. La única fórmula que necesita la Argentina es dejar atrás al pasado; es devolvernos un presente, es construir futuro y no prometerlo”, afirmó el gobernador de Salta. Radicales bonaerenses ratificaron Cambiemos La convención de la Unión Cívica Radical bonaerense ratificó por unanimidad la integración al frente Cambiemos, con el objetivo de “profundizar el proceso de transformación iniciado en 2015” en el distrito. Y ratificó a sus convencionales los lineamientos para hacer lo propio en la Convención nacional. Además, los dirigentes del radicalismo provincial acordaron que esta posición sostendrán en la convención nacional del 27 de mayo, que definirá la estrategia partidaria con vistas a las elecciones de octubre. La decisión fue votada a favor por los 370 convencionales del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que sesionó en el Club Social Brandsen de esa localidad bonaerense. El documento final faculta además a la Mesa Ejecutiva del Comité de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del vicegobernador Daniel Salvador, para que “instrumente los acuerdos políticos, legales y programáticos, tendientes a afianzar la construcción política Cambiemos Buenos Aires y de fortalecer a la Unión Cívica Radical”. Cambiemos tendrá listas en las ocho secciones electorales como en los 135 distritos y aclaró que en los lugares donde no resulte posible alcanzar consenso “se alentará la participación por intermedio de la competencia en las Elecciones Primarias Abiertas Obligatorias Simultáneas”.