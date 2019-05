https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Josefina Molinari, Cora de Luca, Antonela Garbarino, Alfredo Rodríguez y Leonel Collazo expondrán sus obras en el Centro Experimental del Color. La inauguración es el viernes 24 de mayo, a las 20, en el espacio ubicado en el ala oeste de la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150), con entrada libre y gratuita.

La nueva exposición del Centro Experimental del Color reúne obras de cinco jóvenes artistas: Josefina Molinari, Cora de Luca, Antonela Garbarino, Alfredo Rodríguez y Leonel Collazo. Bajo el título “Fragmentaciones desperfectas”, la propuesta del espacio ubicado en el ala oeste de la Estación Belgrano, integra pinturas, fotografías, ilustraciones y una instalación. La inauguración será el viernes 24 de mayo, a las 20, con entrada libre y gratuita. Luego de la apertura se podrá recorrer hasta el 16 de junio: lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20; sábados, domingos y feriados, de 17 a 20. El Gobierno de la Ciudad está a cargo de la organización, con el apoyo de Pinturerías Universo.

La profesora de Filosofía, Ana Rechiman escribió a propósito de las obras reunidas en “Fragmentaciones desperfectas”: “Pensar las obras de artistas jóvenes, primero sin saber de qué van y luego, por sus testimonios ya dentro, hace que se suspenda en la coyuntura de una paradoja significante que los acuna: apostar calculadamente por una expresión instintiva en un entorno de experiencias sin bordes. Queriendo mirar el panorama, no hay indicios. Aún no se sabe si lo que nos ha despedazado ha sido la incomprensión o la indiferencia.

Ominosos, burlescos, miserables esos artilugios maquínicos que nos despojan de ser espontáneos, de un deseo de no volver a ver, que en otros tiempos nos hicieron sujetos memorables. La desazón se volvió norte y el desafecto un camino sinuoso que por contraste hace brillar las ruinas de los que no aman, de los que no lloran, de los que no duermen.

Luego del desastre aquí nos vemos, levantando fragmentos de lo que fue la vida diaria, buscando un ángulo, o un comentario, o una pareja de símbolos contrastantes, o un pesar que no nos deje olvidar por qué estamos como se está. Sobrevivientes expertos (somos) despojando restos entre fragmentos de lo que una vez fuimos; armando con ellos la sombra de las sombras, siendo menos que la nada (vivimos).

En estas circunstancias, no hay escenario, ni narración, marco ni altar que retengan su poder expiatorio, ya que no es el mundo el que perdió sentido, sino que es el vacío de los ojos, que por sus fisuras, por las grietas (luego de tanto golpe contra las estructuras de la racionalidad) que se filtra lo que hemos sido hacia un vacío irrecuperable.

En ocasiones, esa masa voluble, sintiente, que llamamos nuestro cuerpo logra contener y atrapar lo que la mirada perdió. Y es entonces que asistimos al ¡adiós de las totalidades universales! ¡Malvenida autenticidad! a la coronación de la ceguera en la oscuridad del mundo exterior”.

Los artistas

Cora Laura De Luca nació en la ciudad de Santa Fe, el 31 julio de 1980. Desde el 2013 asiste al taller de actuación con Darío Giles, realizando muestras como “Creo en Dios”, “Dos mujeres sentadas en el banco de una plaza”, “La Varsovia”, “Algo de ruido hace”, “La que besó y la que no besó”, entre otras. Realizó obras en el Teatro Municipal y La Mirage, entre otros espacios. Participó en seminarios y talleres con Lito Cruz, Rubén Viani, Diego Rinaldi, Patricio Coll y Raúl Kreig.

Antonella Noelia Garbarino nació en la ciudad de Santa Fe, en 1996, donde vive y estudia. Luego de egresar del Colegio Sagrada Familia, ingresó a la Tecnicatura Superior en Artes Visuales en la Escuela Provincial de Artes Visuales en Santa Fe, en la que cursa actualmente el cuarto año. Además, complementa sus estudios en el Taller pedagógico-artístico Púrpura.

Leonel Collazo nació en Río Gallegos, Santa Cruz, y reside actualmente en Colastiné Norte, Santa Fe. Cursa el último año de la carrera Profesorado en Artes Visuales en la Escuela Provincial de Artes Visuales “Prof. Juan Mantovani”, mientras desarrolla su carrera artística de forma independiente. Incursionó en la escritura y la pintura con un leitmotiv que responde a una búsqueda introspectiva constante.

Alfredo Nicolás Rodríguez nació el 15 de septiembre de 1992, en la ciudad de Santa Fe. Finalizó sus estudios secundarios en el Colegio La Salle Jobson, en 2010. Estudió la carrera de Arquitectura, Diseño y Urbanismo hasta el año 2018, y en el año 2017 realizó un intercambio de seis meses en la Università di Bologna, Italia, para estudiar en la Facultad de Artes. Es un alumno regular de Púrpura Proyecto Pedagógico-Artístico, donde realizó clínicas con Raúl Flores, Fernanda Aquere, Roberto Echen, entre otros.

María Josefina Molinari nació en Santa Fe en 1989. Hasta su adolescencia vivió en la ciudad de Rafaela donde realizó teatro y cerámica, en el Liceo Municipal Miguel Flores. Realizó estudios de costura, diseño, corte y confección en la Escuela Nacional de Comercio de Rafaela. En 2013, se graduó como Contadora pública Nacional en la Universidad Nacional del Litoral. En 2017 inició los estudios de Artes Visuales en la Escuela Provincial “Prof. Juan Mantovani”.