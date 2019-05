https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Maradona tiene tres exigencias para continuar en Dorados

El campeón del mundo con la Selección Argentina, Diego Armando Maradona, quiere continuar como entrenador del Dorados pero exigió tres condiciones fundamentales para su continuidad.

En una entrevista con un medio internacional, el 10 dijo: "Yo les pido un proyecto de dos años, con un presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos". Y agregó: "Si Jorge Hank (presidente del club) me dice que con algo no llega, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo".

Maradona disputó dos torneos como DT de Dorados y en ambos llegó a la final pero cayó ante San Luis de Potosí, en las dos oportunidades, por lo que su equipo no ascendió a primera.