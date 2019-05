https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.05.2019 - Última actualización - 11:13

11:12

En proyección al año 2020

Henn: "Queremos garantizar el agua potable en todo el departamento"

Así se expresó el diputado provincial y candidato a senador, Jorge Henn, quien le propuso al ministro Garibay un Plan Integral de Provisión de Agua Potable para garantizar este derecho a las localidades del norte del departamento La Capital. El ex vicegobernador considera que, como parte de este gobierno, “garantizar agua potable es nuestra obligación y debe ser una preocupación constante tal como le ocurre a quienes no la tienen”.

Foto: Gentileza



En proyección al año 2020 Henn: "Queremos garantizar el agua potable en todo el departamento" Así se expresó el diputado provincial y candidato a senador, Jorge Henn, quien le propuso al ministro Garibay un Plan Integral de Provisión de Agua Potable para garantizar este derecho a las localidades del norte del departamento La Capital. El ex vicegobernador considera que, como parte de este gobierno, “garantizar agua potable es nuestra obligación y debe ser una preocupación constante tal como le ocurre a quienes no la tienen”. Así se expresó el diputado provincial y candidato a senador, Jorge Henn, quien le propuso al ministro Garibay un Plan Integral de Provisión de Agua Potable para garantizar este derecho a las localidades del norte del departamento La Capital. El ex vicegobernador considera que, como parte de este gobierno, “garantizar agua potable es nuestra obligación y debe ser una preocupación constante tal como le ocurre a quienes no la tienen”.