Matices en el PJ local tras el sorpresivo anuncio de Cristina

Con más euforia, celebró María Eugenia Bielsa. Con más prudencia aunque predispuesto, Agustín Rossi. Hizo silencio de radio Omar Perotti, quien no se involucraría en la campaña nacional hasta después de las elecciones provinciales.

El Litoral | politica@ellitoral.com

El anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner motivó reacciones con matices en el peronismo santafesino. Nadie sacó los pies del plato, pero algunos celebraron con más euforia y otros, directamente, optaron por el silencio de radio. La mayoría de los dirigentes eligieron las redes sociales para expresar sus primeras opiniones. Una de las más efusivas fue María Eugenia Bielsa. “(La fórmula) interpreta adecuadamente la expectativa de muchos argentinos y argentinas: nos convoca a un espacio de consensos amplios, donde sean protagonistas las diferentes expresiones de la sociedad. El país que queremos se espeja en la dimensión del compromiso asumido”, expresó.

“Es la fórmula que nos representará en las próximas elecciones. Ahí estaremos, defiendo las mismas ideas y valores, como siempre, con aplausos o con huevazos”, escribió un mesurado Agustín Rossi, mientras otros kirchneristas puros elogiaban su lealtad.

Quien prefirió no opinar fue el rafaelino Omar Perotti. El candidato a gobernador del frente Juntos no usó las redes ni formuló declaraciones sobre el binomio. Fuentes consultadas por El Litoral, advirtieron que el actual senador no se involucrará en el escenario nacional hasta después de las elecciones provinciales, previstas para el próximo 16 de junio. Rossi lo confirmó. En declaraciones al matutino Rosario/12, el diputado nacional que también tenía aspiraciones presidenciales, ratificó que Perotti “no tendrá definiciones sobre la contienda nacional, porque está enfocado en una mirada muy provincial. Y lo respetamos”, aseguró.

“Alberto” en Santa Fe



Alberto Fernández había estado en la ciudad de Santa Fe en noviembre del año pasado, para participar de una reunión junto a industriales de la región. Allí había estado acompañado por dirigentes del PJ como Leandro Busatto, Claudia Giacone, María de los Ángeles Sacnun y Silvina Frana. Ya en esa ocasión, el ex funcionario kirchnerista planteaba la necesidad de que todos los sectores se uniesen para poder vencer a Cambiemos, e incluía en ese frente a Sergio Massa. “Todos tienen que unirse -sostenía, en diálogo con El Litoral. Lo único que digo es que cuando uno mira las encuestas, los que más votos acumulan son Sergio y Cristina. Ella acumula alrededor del 35 % y él, entre 7 y diez puntos. Me parece que si ellos dos dan el puntapié inicial, van a ayudar mucho a la unificación de todo el espacio que no muere en ellos. Hace falta que todos estén involucrados”, planteaba. Y en esa línea llegaba hasta a incluir a referentes del Socialismo. “No sé si ellos querrán hacerlo. Pero la verdad es que no estamos haciendo un espacio peronista. Estamos proponiendo un lugar con todas las fuerzas. Yo también tengo una relación buenísima con Antonio Bonfatti y lo conozco mucho al gobernador (Miguel Lifschitz); son gente de bien. No tengo nada que decir de ellos”, expresaba.

A seis meses de esa declaración, Fernández es precandidato a presidente del PJ; y Lifschitz, “obrero” -tal como se autodefinió días atrás- de una ingeniería electoral que quiere a Roberto Lavagna para el mismo cargo. Dichos referentes podrían integrarse a Alternativa Federal, en caso de que los dirigentes del sector así lo resuelvan. Ello se sabrá el miércoles, después de la reunión que convocó el gobernador Juan Schiaretti para analizar el tema junto a Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Lavagna.

Agustín Rossi bajó sus propias aspiraciones presidenciales y dijo “respetar” el enfoque provincial de Perotti.Foto: Luis Cetraro



Paso sí o no



Los referentes de Alternativa Federal no estarían dispuestos a armar una fórmula para luego competir en una Paso con el ex jefe de Gabinete y la ex presidente de la Nación, idea que sí quiere llevar adelante Sergio Massa y que expondrá en la reunión de pasado mañana. Allí, Massa planteará que la mejor opción para que el espacio subsista es cerrar filas, consolidar una fórmula y competir en una interna opositora con el kirchnerismo. De esa forma, y en caso de lograr un triunfo, la dupla de Alternativa Federal se quedaría con toda la representación del peronismo. Así lo entiende el ex intendente de Tigre, que es seducido por Alberto Fernández para dar el salto hacia el kirchnerismo, pero que, por el momento, se mantiene dentro de la fuerza que se creó para diferenciarse del armado K.

Massa ratificó -por ahora- su precandidatura presidencial, aunque dijo que no perdió “la vocación de diálogo” con otros sectores de la oposición. “No soy obstinado pero estoy convencido de que tenemos el mejor equipo y el mejor plan”, aseveró.

Cónclave del Frente Renovador



El precandidato a gobernador y diputado bonaerense Jorge D’ Onofrio confirmó que el espacio liderado por Sergio Massa decidirá su estrategia electoral en el encuentro que se realizará el 30 de mayo y aseguró que será “una determinación en conjunto y dialogada con todos los dirigentes del Frente Renovador”. “Estamos entrando a etapas de definiciones políticas, pero eso no hará que el Frente Renovador cambie el método de toma de decisiones, donde siempre hemos debatido, dialogado y llegado a los consensos que nos han traído hasta acá a lo largo de estos años”, adelantó el legislador. D’ Onofrio concluyó con que “el Congreso del 30 de mayo será el día en el cual definiremos qué haremos de cara a las elecciones” y explicó “todos juntos vamos a decidir nuestra posición, porque entendemos que el fracaso del gobierno de Cambiemos requiere que hagamos todos los esfuerzos necesarios para darle a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires una nueva mayoría”.