"Spahn siempre fue el que buscó a Madelón: tengo fe"

Confirmó la reunión con el representante del DT: “Bragarnik nos dijo que la propuesta de Huracán no dista de la de Unión en lo económico”. Esta semana, volverían a juntarse.

A casi nada del cierre de listas en el Club Atlético Unión, de cara a las elecciones del sábado 1 de junio, hay una sola cosa en la que se ponen de acuerdo el oficialismo (Luis Spahn) y las dos listas opositoras (Rubén Decoud y Rodrigo Villarreal): los tres sectores quieren que Leonardo Carol Madelón siga siendo el entrenador del plantel profesional tatengue para el futuro.

Como se sabe, el mandato de la actual CD, el contrato de Madelón como entrenador y el de Martín Zuccarelli como secretario terminan al mismo tiempo: el 30 de junio. Y el nuevo campeonato de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) comenzará el 26 de julio.

Martín Zuccarelli, en diálogo con ADN Gol en la 96.7 Radio del Fútbol, comentó los detalles de la negociación que lleva adelante junto al presidente Luis Spahn y Cristian Bargarnik con el tema Madelón.

—Se supone, más allá de los contratos, que al estar de acuerdo las tres listas, la idea de intentar renovar con Leo como DT es una cuestión de bien común en Unión…

—Esa es la postura y es por eso que no hay problemas en avanzar la renovación de este contrato con Madelón. Por otro lado, en los cargos importantes —con buen tino y pensando con honestidad buscando lo mejor para Unión— todos llegan hasta el 30 de junio: no sólo Leo o el entrenador de reserva, también el mío como mánager. Es para darle libertades a la nueva dirigencia en cada área, más que nada en los lugares en que se toman decisiones del fútbol profesional. Insisto: lo de Madelón es distinto, todos lo quieren.

—¿La reunión fue de tres: Bragarnik, Spahn y vos?

—Así fue, en sus oficinas

—¿Cuál es la sensación con la que se volvieron a Santa Fe?

—La sensación es positiva. Estamos ahora muy expectantes a las reuniones entre Bragarnik, el propio Leo y su cuerpo técnico. En el caso de Cristian, quedó muy conforme con el ofrecimiento de Unión.

—¿Habían intentado reunirse antes por el tema DT?

—Claro. El día que jugamos con Barracas Central por la Copa Argentina fuimos con Luis pero Cristian no estaba. Después, como todos saben, se fue 20 días a México con sus cuestiones allá. La semana pasada arrancó con el sorteo de la Conmebol en Paraguay y finalmente nos juntamos los tres en sus oficinas.

—¿Es real que Bragarnik, en la charla con Spahn y con vos, le dio identidad a la oferta de Huracán para Madelón?

—Cristian nos comentó que la propuesta de Huracán había sido muy firme, que el presidente Nadur lo había llamado en varias oportunidades. Y que Leo no estuvo, en ningún momento “desesperado”, por decir de alguna manera, por esa propuesta de Huracán. Es más, desde lo económico no dista mucho de lo que le ofrece Unión. Y eso es importante, sabiendo que Leo acá tiene la tranquilidad y el apoyo necesario para seguir consiguiendo sus objetivos deportivos con Unión como hasta ahora.

—A propósito de su viaje a México... ¿les dijo Bragarnik que algún club de allá —ejemplo Tijuana— vendría a la carga por Madelón?

—No, no. En el caso del exterior no hay nada firme. Pero la realidad es que nos centramos mucho más en el tema de la relación con Unión que de otras cosas.

—¿Qué pensás de la duración del contrato?

—¿En qué sentido?

—Que se dice que Huracán le ofreció ahora dos temporadas y Spahn mismo dijo que antes le había ofrecido firmar por tres años…

—Me parece que hacer un contrato a tan largo plazo en la Argentina no tiene sentido, ni en lo futbolístico ni en lo económico, para ninguna de las dos partes. Además, el presidente Spahn fue muy claro cuando dijo: “A Madelón le firmaría un contrato de por vida”. No creo que tenga relevancia en la respuesta de Leo el tiempo de duración.

—¿Es preferible hablar con Bragarnik y no con Leo en estos momentos de negociación?

—Nosotros pensamos y actuamos como nos manejamos en las otras renovaciones con Madelón. Leo nunca cerró la puerta: su idea, sus metas, los objetivos, el plantel, los jugadores. Yo hablé personalmente con Leo el día del último partido con Tigre y claramente me dijo que me maneje con Bragarnik. Lo mismo hizo siempre Luis. No se olviden que en el 2017, a Madelón lo fue a buscar Spahn en una decisión unipersonal.

—¿Los días corren a favor de Unión respecto del tironeo con Huracán?

—No lo sé. Sí sé que si hubiese estado tan convencido Madelón de ir a Huracán, ya lo hubiera terminado. Además, también Huracán necesita urgente contratar a un DT. No lo veo firme lo de Huracán.

—Madelón dijo que nunca hablaría de política en Unión, ni para un lado ni para el otro.

—Así es, tal cual.

—Considerando que el sábado 1 de junio son los comicios: ¿puede Madelón estirar la respuesta del si o no hasta esa fecha?

—En ningún momento mezclamos lo político con lo deportivo en las charlas con Madelón. Lo que sí ocurrió es que Bragarnik sí me manifestó tener una cercanía con esta CD por tantos años de relación. Pero con Leo no.

—¿Fuiste avanzando con casos puntuales de jugadores para no perder tiempo?

—Hay jugadores a los cuales en febrero les dijimos que vamos a extender el vínculo. Por ejemplo, con Bottinelli hablé en enero con su representante y no pudimos acordar. Ahora, en este momento, no tiene mucho sentido avanzar en forma considerable porque estamos esperando lo del DT. Yo soy muy optimista con el tema Madelón.

—Surgieron otros nombres a pesar de que ustedes esperan por Madelón y sólo negociación con Madelón…

—Es una cuestión de cómo nos manejamos. ni siquiera lo conversamos con Spahn. Pasa que se instaló en los medios nacionales que Madelón ya era DT de Huracán, que estaba cerrado. Entonces, empezaron a llamarnos para ofrecer a un montón de entrenadores. No hablamos ni vamos a hablar con nadie, porque Leo Madelón es el técnico que queremos para estar sentado en el banco de Unión.

—Finalmente, ¿cómo quedaron vos, Spahn y Bragarnik en cuanto a plazos?

—Vamos a volver a conversar en los próximos días. No queremos que Madelón tome una decisión apurada y muchos menos condicionada. Esto es largo y falta mucho. Pero soy optimista y tengo fe.

“El plantel espera a Leo”

Un dato sorpresivo es que Unión, después de perder con Tigre en el 15 de Abril y quedar eliminado de la Copa Superliga, licenció a su plantel profesional y no tiene fecha de retorno oficial.

“Nosotros somos coherentes con la decisión que tomó Leo. No vamos a citar a nadie hasta no tener el sí de Madelón, porque el técnico de Unión sigue siendo Leo hasta el 30 de junio. Y queremos que siga siendo”, dijo Martín Zuccarelli como mánager.