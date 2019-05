https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.05.2019 - Última actualización - 12:55

12:50

Utilizaban químicos para alterar el color, el olor y neutralizar la descomposición. La investigación está a cargo de Gendarmería Nacional. No hubo detenidos.

Incautaron casi tres toneladas en mal estado Allanan carnicerías por venta de carne podrida Utilizaban químicos para alterar el color, el olor y neutralizar la descomposición. La investigación está a cargo de Gendarmería Nacional. No hubo detenidos. Utilizaban químicos para alterar el color, el olor y neutralizar la descomposición. La investigación está a cargo de Gendarmería Nacional. No hubo detenidos.

El Litoral | sucesos@ellitoral.com



Una red de carnicerías que ofrecía entre sus productos, carnes de origen ilícito y en mal estado, fueron allanadas la semana pasada en las ciudades de San Francisco, en la provincia de Córdoba, y en la santafesina Frontera, en el departamento Castellanos.

El operativo, que consistió en nueve procedimientos simultáneos en ambas provincias, estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Francisco de Gendarmería Nacional, según informó la fuente oficial.

Como resultado de las tareas, fueron decomisados 2.771 kilos de carne de origen animal, en avanzado estado de descomposición y no apta para consumo humano. No obstante, no se informó de personas detenidas o demoradas en relación a la causa.

Los involucrados faenaban, acopiaban y comercializaban sin respetar las normas mínimas de salubridad.Foto: Gentileza.



Salud pública



Según se pudo conocer de las tareas investigativas, los involucrados faenaban, acopiaban y comercializaban sin respetar las normas mínimas de salubridad. Además, utilizaban químicos para alterar el color, el olor y neutralizar la descomposición. En tanto que el origen de la carne correspondía, en un 90% a animales muertos (por causas desconocidas) y el 10 % restante de animales que se encontraban enfermos y eran faenados de manera ilegal.

A los responsables de dicho manejo se los acusa por infracción a la Ley 26.524 (de delitos contra la salud pública), cuya causa se tramita ante el Juzgado Federal de San Francisco, en coordinación con el Juzgado Federal de Rafaela. Por tal motivo, el viernes pasado, efectivos dependientes de la Agrupación XX Córdoba llevaron a cabo los múltiples allanamientos en carnicerías, depósitos e inmuebles ubicados en San Francisco y Frontera.

Con el apoyo de integrantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba y Bromatología municipal, se secuestraron las casi tres toneladas de productos cárnicos contaminados con químicos, sin poder garantizar el origen, y carecían de todo tipo de la documentación de amparo sanitario. Por el mismo motivo, se extrajeron muestras que determinaron la prohibición de consumo.



Los lavaban



Tal como refirió Gendarmería, esta red dedicada a la faena y distribución, lavaba los animales, les aplicaban sustancias para adulterar el color y evitar la descomposición de los diferentes cortes que luego eran comercializados en carnicerías.

Los gendarmes también incautaron armas de fuego, municiones de diferentes calibres, computadoras, dispositivos móviles, vehículos, dinero en efectivo, freezer y caja de transporte empleada para depósito y documentación de interés a la causa.

Por su parte, el magistrado interviniente dispuso que se labren las actuaciones, se clausuren los comercios, se decomise la carne contaminada y que se procede a la destrucción para evitar riesgos en el consumo que ponga en peligro la salud pública.