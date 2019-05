Evacuan la Torre Eiffel por un hombre que escala el monumento

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) se vio obligada este lunes a evacuar a los turistas que visitaban ese monumento y a cerrar sus puertas por la presencia de un hombre que escalaba el edificio.

Una vocera de la SETE explicó a EFE que los trabajadores del monumento, uno de los más visitados del mundo, descubrieron a primera hora de la tarde a un hombre encaramado a la estructura del edificio, lo que les llevó a evacuar y cerrar el lugar.

Los bomberos y la Policía se desplazaron hasta el lugar, cuyos alrededores fueron cortados al tránsito para facilitar la intervención.

La Torre Eiffel permanece cerrada hasta nuevo aviso, procedimiento habitual en este tipo de situaciones.

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.