Buscan familias para adoptar a 4 hermanos y 2 adolescentes

El Ruaga repite dos llamados para encontrarles un hogar a 5 niños. Y convoca, por tercera vez, para prohijar a un nene de 14. La inscripción se lanzó vía web a todo el país, hasta el 31 de mayo.

Desde este lunes quedó abierta la cuarta convocatoria pública nacional y múltiple para adoptar niños y adolescentes en tres casos, que involucran a seis chicos entre los ocho y los 16 años, entre ellos un grupo de cuatro hermanos. Las personas y parejas interesadas deben inscribirse a través de la web (www.santafe.gov.ar/convocaruaga) hasta el 31 de mayo a las 17, y pueden hacerlo para una o más convocatorias, que se realizan a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga). Estas instancias excepcionales, abiertas a nivel nacional, son gratuitas y están disponibles para personas de todo el país.

“La particularidad es que dos de los tres casos ya participaron de la convocatoria anterior de 2018. Uno es el de los cuatro hermanos, que son tres nenas de 8, 12 y 14 años, y un nene de 10. Hace tres años viven en un hogar y no quieren separarse”, detalló en conferencia de prensa Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública. A su vez, indicó que en el llamado anterior no se encontraron postulantes aptos, por lo que entre el gobierno provincial y el Poder Judicial decidieron reeditar las convocatorias, algo que no se ha hecho nunca antes ni en Santa Fe ni en el resto del país. “Es el último intento para evitar que estos niños queden en un hogar y el juez no tenga que separarlos en grupitos de dos hermanos”, aseveró Figueroa Escauriza.

El otro de los casos que se reabrió es el de un adolescente de 16 años con capacidades diferentes. “Obviamente tiene la ansiedad de que pasa el tiempo y no encuentra respuesta. El siente que la sociedad no lo quiere y pregunta a los equipos que trabajan con él ‘¿por qué a mí no me adoptan?’, esperamos con esta convocatoria revertir esta situación”, se sinceró el secretario de Gestión Pública.

Mientras que por tercera vez se hace la reapertura para encontrarle una familia adoptiva a un joven de 14 años que está en una institución del centro de la provincia. “Buscó familias en el Ruaga de Santa Fe y en el resto de los Ruaga de las demás provincias, pero no tuvo resultados positivos”, indicó el funcionario en relación al tercer caso.

En este contexto, analizó: “Ojalá no tengamos que buscar familias adoptivas para estos chicos, pero la situación económica, la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país hace que constantemente tengamos casos. Varios de estos seis niños están muy próximos a cumplir los 18 años y si no le damos una respuesta antes, quedan en las instituciones”.

El proceso



Los aspirantes pueden ser personas que viven solas, en pareja o que ya tienen hijos y serán evaluados por equipos interdisciplinarios, como sucede con todos los postulantes anotados en el Ruaga. Este organismo es la única vía legal para acceder a una adopción ya que una vez que la Justicia declara a un niño en situación de adoptabilidad, el registro busca postulantes en su lista única, de acuerdo con la disponibilidad adoptiva declarada por los adultos. Cuando se agota la búsqueda y tampoco hay respuesta favorable del pedido de colaboración a la Red Federal de Registros, se procede a la convocatoria pública.

Alejandra Kosak, directora de Niñez, Adolescencia y Familia de Primera Circunscripción, también participó de la conferencia y explicó que “no necesariamente las familias tienen que estar inscriptas en el Ruaga, por eso luego que se inscriben mantenemos charlas con cada uno de ellos”, y agregó que lo que evalúan es “si hay condiciones para prohijar a estos niños de esta edad y este contexto”.

El secretario de Gestión Pública informó que desde este lunes se analizarán a los aspirantes que se inscriban a la convocatoria. “Los equipos interdisciplinarios ya empiezan a evaluar para no perder tiempo y que se pueda avanzar con cada uno en los distintos puntos de la provincia y el país, y así coordinar las entrevistas con los trabajadores sociales y los psicólogos”.

Las convocatorias que hicieron hasta el momento fueron “muy positivas”, la última que cerró hace pocos meses permitió que nueve niños fueran acogidos por nuevas familias. “El 50% de las adopciones de los últimos dos años fueron de chicos de más de 8 años. Lo asociamos a un cambio de paradigma, la sociedad se comprometió”, concluyó el secretario de Gestión Pública.