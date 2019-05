https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.05.2019 - Última actualización - 18:41

18:37

Esta patología respiratoria se caracteriza por una infección en los pulmones generalmente causada por bacterias, entre las cuales la más común es el neumococo. Si bien hay vacunas para prevenirla, las tasas de aplicación son deficitarias. Por este motivo, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) lanzó, por tercer año consecutivo, su campaña “Evitemos la Neumonía”.

Una enfermedad prevenible con vacunación En Argentina la neumonía afecta a más de 150 mil adultos por año Esta patología respiratoria se caracteriza por una infección en los pulmones generalmente causada por bacterias, entre las cuales la más común es el neumococo. Si bien hay vacunas para prevenirla, las tasas de aplicación son deficitarias. Por este motivo, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) lanzó, por tercer año consecutivo, su campaña “Evitemos la Neumonía”. Esta patología respiratoria se caracteriza por una infección en los pulmones generalmente causada por bacterias, entre las cuales la más común es el neumococo. Si bien hay vacunas para prevenirla, las tasas de aplicación son deficitarias. Por este motivo, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) lanzó, por tercer año consecutivo, su campaña “Evitemos la Neumonía”.

Enviado especial a Buenos Aires

Tal como viene sucediendo desde hace tres años, días atrás se lanzó en Capital Federal la campaña nacional organizada por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). En este 2019, el lema es “Evitemos la Neumonía”.

La presentación tuvo lugar en el salón de eventos “Piso 3” del barrio porteño de San Telmo, y estuvo encabezada por el actual presidente de la SADI, el médico infectólogo Omar Sued.

“Es muy significativa para nosotros esta campaña anual de neumonía, así como la importancia de que todas las personas mayores de 65 años se puedan vacunar, porque esto reduce mucho la morbilidad y la mortalidad también para dicha franja etária, y con particular interés para quienes tengan problemas de asma, cadiovasculares, inmunodepresión como VIH o alguna otra enfermedad grave”, dijo a El Litoral el flamante presidente de la SADI.

Ante la consulta de si tenían datos certeros de Santa Fe, Sued fue muy claro: “No tenemos algo puntual por provincia porque la neumonía no es una enfermedad que se registra de manera obligatoria, a diferencia de la tuberculosis o el VIH que tenemos datos muy concretos. En neumonía tenemos una definición que es más clínica: lo que sabemos es que solamente un 20% de las personas que se deberían vacunar, lo están. Y ese es un número que hay que tratar de aumentar”.

Vacunate, no hay excusas

“El esquema secuencial de vacunación contra el neumococo está recomendado para todas aquellas personas entre 18 y 64 años con condiciones crónicas, como enfermedades cardíacas, respiratorias (asma, EPOC), renales, diabetes, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y personas trasplantadas, tabaquismo, entre otras, presentando la prescripción médica. Mientras que los mayores de 65 años pueden acercarse para vacunarse sin indicación médica. Las vacunas son gratuitas en vacunatorios, hospitales o centros públicos de salud”, aclaró la Dra. Carla Vizzotti, médica infectóloga y miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI.

“Es sumamente importante recibir la vacuna antigripal todos los años, en caso de tener mayor riesgo de presentar complicaciones y muerte. Este virus es una causa relevante de neumonía. La misma puede aplicarse simultáneamente con la vacuna contra el neumococo y está recomendada para todos los mayores de 65 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personal de salud, puérperas hasta diez días luego del parto si no recibieron la vacuna durante el embarazo (sin orden médica) y para las personas entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo (incluyendo personas con obesidad) con prescripción médica” recordó Vizzotti.

La transición de la vacunación del niño a la familia es un gran desafío. Son múltiples las causas por las cuales los adultos con condiciones de riesgo y los mayores de 65 años no acceden a la vacunación. Con el correr de los años, desaparecieron enfermedades gracias a las vacunas, por lo que las nuevas generaciones no vivieron brotes, ni conocieron las enfermedades. “Esto hace que la percepción de riesgo disminuya y no valoren la importancia de vacunarse. Otra barrera relevante es el acceso a la información, conocer la disponibilidad de esta herramienta clave para la prevención es fundamental para poder demandar este derecho”, aseguró la doctora Vizzotti.

Prueba fáctica

Extrapolando a toda la Argentina, los valores de incidencia descriptos en un importante estudio realizado en la ciudad de General Roca, se estima que se producen cada año en el país más de 150 mil casos de neumonía en personas mayores de 18 años. Entre otros datos preocupantes, ese trabajo mostró una mortalidad en los mayores de 65 años, a los 14 días de internarse del 19 %, cifra que alcanza al 38 % al cabo de un año del diagnóstico.

“Lo que se vio en General Roca fue que 2 de cada 3 casos de neumonía requirieron hospitalización. Una cifra muy alta. Por otra parte, la mortalidad analizada a los 14 días era del 12% en adultos y del 19% en los mayores de 65 años. Mientras que, cuando se observaba la mortalidad al año de quienes habían contraído neumonía, ésta alcanzaba el 25% pero trepaba al 38% entre los mayores de 65 años, un dato por demás alarmante”, aseguró el Dr. Gustavo Lopardo, médico infectólogo y autor principal de la investigación.

Una posible respuesta que explique estas muertes al cabo de un año es que las personas que padecen una neumonía a mayor edad tienen a su vez otras enfermedades, como problemas cardiológicos o respiratorios. “La neumonía es como un gatillo que muestra que esas personas tienen comorbilidades, entonces si pudiéramos prevenir esta enfermedad probablemente esto cambiaría. Hay que actuar con medidas preventivas como la vacunación”, concluyó Lopardo.

“La vacuna de la neumonía se puede dar en cualquier época del año y el peor fracaso como salud pública es que las vacunas se venzan en una heladera” Gustavo Lopardo Médico infectólogo y ex presidente de la (SADI)

¿Qué es la Neumonía?

Una enfermedad respiratoria caracterizada por una infección en los pulmones. Si bien puede ser producida por virus y hongos, generalmente es causada por bacterias, entre las cuales la más común es el neumococo. Los síntomas más frecuentes son tos (con o sin expectoración), fiebre, escalofríos, dificultad para respirar y frecuencia cardíaca aumentada.