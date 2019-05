https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.05.2019 - Última actualización - 22:01

22:00

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) Las parejas desparejas

Raúl Emilio Acosta

Al momento de escribir esta nota comenzaron las horas con autorización para campañas publicitarias electorales (16 de mayo a 16 de junio, en términos redondos) y se cierran las inauguraciones oficiales con candidatos presentes. En términos ideales es así. En la práctica el político argentino está siempre en campaña e inaugurar, para usar la foto, es un recurso usado y naturalizado.

Quien esto escribe asistió/ asiste/ asistirá a varias inauguraciones de autopistas, senderos, luminarias, hospitales, galpones, contratos, licitaciones, que seguirán inaugurándose hasta que alguna vez, de modo efectivo, funcionen para lo que se proyectaron: para favorecer a la comunidad.

La situación se complica (según se mire) cuando los que inauguran son funcionarios pero, a la vez, candidatos. Cómo salir de la foto si es el funcionario que propició es el que inaugura; imposible. En algunos casos se complica. Hay hospitales imaginados en el 2008 e inaugurados en el 2019 y otros, imaginados en el mismo año, y aún sin inaugurar. Algunos funcionarios de aquellos ya no están.

Las complicaciones vienen con las demoras. Nada cercano, en tardanzas, a las rutas 33 y 34, que atraviesan la provincia y a las que les he deseado la muerte, real y definitiva y el surgimiento de autovías o autopistas menos asesinas. Las promesas de la solución de esas rutas es tan legendaria como imaginaria. Permítanme confesar mis más profundos anhelos. Colón campeón de primera y campeón sudamericano. Lejanísimo e improbable sueño. Igual de improbable que la 33 y la 34 hechas un billar manso, unas súper arterias que unan provincias y no maten gente.

LA FOTO COMO MENSAJE

Es sabido que en la foto de inauguración está el mensaje. Las parejas gubernamentales (gobernador y vice) son un caso complicado.

En la provincia de Santa Fe, gracias a Dios, la Virgen y las decisiones legislativas no hay re elección y se debe esperar un turno. Eso es beneficioso desde donde se lo mire. No cansan. No hay abuso excesivo de poder y colocar a la familia en todos los cargos no se puede en sólo 4 años. Ojalá actualicen la Constitución Provincial en todo, menos en ése punto. Cuatro años y a casita. Espere un turno, mi amigo. No le vendrá mal. Atenúa el nepotismo, estimula y sienta bien.

No hay muchas fotos de Vernet / Martínez y las que aparecen profusamente son las de “el bataraz”, pero con los líos que a Carlos Aurelio Martínez le fabricó su accionar en la intendencia santafesina.

Hay algunas, no muchas, de Reviglio / Vanrell y si bien de “el Nito”, también conocido como “el trucha”, hay muchas, tampoco son de las más recomendables.

El imán que fue “El Lole” le quitó todo brillo a la formula Reutemann / Robles y este último pasó mansamente sus años de vicegobernador como lo que era, un afable militante “peruca”. Pocos enemigos tuvo Don Robles.

La foto de Obeid / Venesia circula, pero no eran compatibles dos ingenieros de distintas promociones y diferentes sentimientos. Don Gualberto aseguraba votos del sur y sus hijos en cargos expectantes. Nada más.

La foto de Reutemann / Muniagurria llevó al paroxismo a muchos peronistas, que debieron aguantarse “un gorila de derecha” en la vicegobernación. Pocas fotos de Marcelo, el frutihorticultor sureño que acompañó el mandato de “El Lole” con la peor crisis económica del país, guapeada por sus funcionarios. Fue un dignísimo acompañante.

La foto Obeid / Bielsa fue distinta. La bella arquitecta rosarina trajo una impronta diferente. Muy diferente. De su paso por la administración rosarina no había muchos datos. Su apellido era conocido por su abuelo, muy famoso. Había un hermano futbolista y DT, más famoso todavía. Luego otro, Canciller K.

Después de esa aparición la fórmula Binner / Tessio mantuvo un binomio mixto. La UCR quería a Fascendini. Hermes Binner dijo va Griselda. Quedó asentado que quien decidía era el candidato a gobernador.

Bonfatti / Henn es la fórmula que fue cuando todos imaginaban Lifschitz / Barletta, los dos intendentes súper exitosos. No señoras y señores. Fue Bonfatti / Henn. Que nadie se enoje. Bielsa y Tessio dieron un brillo. Jorge Henn fue de otro calibre.

Después Lifschitz / Fascendini puso a “el facha” en ese sitio 8 años después. Le tocó la etapa con divisoria de aguas en el radicalismo. Muchos se fueron con “el Mauri”. Él, obligatoriamente, junto al socialista.

Repasar las parejas es advertir el sistema de la provincia. Buen sistema. Los que tuvieron otro mandato no repitieron vice. Ni Lole ni Obeid. Por algo será. No hay foto que se repìta. Y hay pocas fotos. Ese es el mensaje.

LAS MIL PALABRAS

Se dice que una foto vale más que mil palabras. Es y no es así. Según se mire. Según se lea. Según se interprete.

Los tres binomios en pugna los conforman las siguientes señoras. Ana Martínez (“Anita”) sonriente ex conductora televisiva, concejala, candidata a intendente, diputada nacional, concejala. Acompaña a José Corral. Hay muchas fotos de ambos. En el sur Anita es muy conocida.

Alejandra Rodenas, ex jueza, hija de un héroe de la Resistencia Peronista y líder en Rosario Central (“Tito” Rodenas) es quien acompaña a Omar Perotti. Es Diputada Nacional. Conocida en el sur, también en la provincia. Tiene vuelo propio.

Al doctor Bonfatti lo acompaña una señora corondina. Sería un buen ejercicio de memoria política ubicarla, darle rostro y entidad. No hay muchas fotos de Antonio Bonfatti con... Alejandra Tejeda. En las fotos de actos oficiales también es difícil encontrarla. No se ha paseado por el sur con Bonfatti. En la “peatonal Córdoba” (la calle de la ciudad de Rosario) sería una elegante señora más, paseando con sus compras, si las hiciese. Ahora, con las campañas lanzadas, tal vez se conozca su cara y su discurso en el sur santafesino, con tanto peso específico en votos.

Debemos entender que Perotti, Bonfatti y Corral están conformes con las parejas correspondientes.

No hay registro sobre el peso, en encuestas, de “las vicegobernadoras” ya que Bonfatti también aceptó que fuese del género femenino quien acompañase su oferta y, por tanto, una de las tres mencionadas ocupará ese sillón. Hay un juego de roles. Otro de compensaciones en sectores políticos internos y otro simplemente territorial.

Si, como sostengo, la “guerra de Secesión” pone el Río Salado como límite norte/sur en una provincia bicéfala, Antonio Bonfatti rosarino, junto a una corondina es el más descompensado.

Permítanme confesar mis más profundos anhelos. Colón campeón de primera y campeón sudamericano. Lejanísimo e improbable sueño. Igual de improbable que la 33 y la 34 hechas un billar manso, unas súper arterias que unan provincias y no maten gente.

Repasar las parejas es advertir el sistema de la provincia. Buen sistema. Los que tuvieron otro mandato no repitieron vice. Ni Lole ni Obeid. Por algo será. No hay foto que se repìta. Y hay pocas fotos. Ese es el mensaje.