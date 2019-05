https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.05.2019 - Última actualización - 7:47

7:40

Luego de varias denuncias por parte de productoras, la justicia uruguaya ordenó la detención de los dueños de “Pelispedia” y el cierre la web.

Emitía series y películas Cerraron la web "Pelispedia" y los dueños están con prisión preventiva Luego de varias denuncias por parte de productoras, la justicia uruguaya ordenó la detención de los dueños de “Pelispedia” y el cierre la web. Luego de varias denuncias por parte de productoras, la justicia uruguaya ordenó la detención de los dueños de “Pelispedia” y el cierre la web.

El Litoral





En las últimas horas, cerraron la página web “Pelispedia”, que emitía series y películas de forma gratuita sin la autorización de los propietarios de los derechos intelectuales.

En el último mes, las compañías Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation, realizaron la denuncia correspondiente y la justicia uruguaya ordenó la detención de una pareja, dueña de los sitios de internet.





Según los detenidos, con las publicidades obtenían un ingreso de 5.000 dólares mensuales, aunque la justicia cree que la cifra es millonaria.





De esta manera, ambos quedaron detenidos con prisión preventiva y la fiscal solicitó también la incautación de todo el material ilícito, autorización para secuestrar las contraseñas del involucrado y la incautación del dominio que se usaba para manejar la página.





Con información de El País