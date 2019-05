https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por el impacto del agua

"El daño es de U$S 500 millones"

El Ing. Agr. Juan Manuel Medina, secretario de Agricultura de la Provincia, le puso cifras provisorias a un fenómeno que no cesa. Prorrogan la fecha para solicitar la emergencia.

Campolitoral|campo@ellitoral.com “Estamos atravesando una emergencia que se ha prolongado de forma significativa desde el último verano”, sostuvo el funcionario en declaraciones realizadas a 5RTV, el canal público de la provincia.

En cuanto al panorama, manifestó que "todavía sigue muy complicado el norte de la provincia, lo cual hizo que haya más solicitudes para acceder al beneficio. En este sentido hemos tenido un incremento significativo de parte de los tres departamentos del norte provincial, y por este motivo hemos decidido ampliar la fecha de inscripción para acogerse al beneficio de la emergencia y/o desastre hasta el 31 de julio", agregó. "La situación es prácticamente catastrófica. Tenemos má de 500 mil has. afectadas", sostuvo el funcionario. Consultado sobre las cifras que la masa hídrica está causando a nivel productivo, se animó a arriesgar una primera aproximación. "Estamos estimando que hasta estas últimas lluvias el impacto es de unos U$ S 500 millones", aunque sostuvo que "a esta cifra tendremos que volver a analizarla porque hubo mucha resiembra de verdeos y cultivos de invierno que se vuelven a perder a raíz de las últimas inundaciones, que no son producto de las lluvias, sino que es agua que baja desde Chaco y Santiago del Estero, sobre todo al departamento 9 de julio". Finalmente, aclaró que con la migración del ganado, ya no queda prácticamente ganado en la zona". Y declaró que en los 3 departamentos del norte "la situación es prácticamente catastrófica, tenemos más de 500 mil hectáreas afectadas. Nunca tuvimos un porcentaje tan alto de certificados de desastre" (que implican tener el 80 % del establecimiento inhabilitado para producir).