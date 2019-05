https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante Chelsea

Un jugador armenio del Arsenal no jugará la final de la Europa League por conflicto político

El club no puede garantizar la seguridad de Henrikh Mkhitaryan por la disputa entre Armenia y Azerbaiyán.

Foto: Internet



