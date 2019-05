"Rifle" Varela conducirá un ciclo deportivo en su vuelta a la televisión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista estará al frente de Los Titulares por la Televisión Pública Argentina.

Tras haber conducido unos especiales en la previa del Mundial de Rusia 2018, Juan Manuel "El Rifle" Varela vuelve a la Televisión Pública Argentina. Esta vez con Los Titulares, un ciclo deportivo-cultural que irá de lunes a viernes a las 21, desde el 3 o 10 de junio. En ese horario actualmente se emiten los especiales del canal Encuentro.

"Dije que sí porque es un proyecto que me gusta, ya que no solamente se hablará de deportes, sino que va a haber una mirada diferente. Además de hacer la conducción voy a estar a cargo de la producción", le contó El Rifle Varela a LA NACION.

El ciclo contará con la participación especial de Miguel Ángel Rodríguez, Hugo Balassone, Santiago Kovadloff, Javier Castrilli, Daniel Bertoni e invitados. Habrá notas especiales y secciones como "En primera persona",por la cual desfilarán, entre otros, José Meolans, Hugo Porta, Paula Paretto y Fabricio Oberto.

Los Titulares irá en vivo y el ciclo está pensado tanto para televisión como plataformas digitales. Contará con historias de vida vinculadas a la cultura del esfuerzo de los deportistas argentinos, ya sean profesionales, amateurs o aficionados. Cada día se conocerá una historia, el perfil de un deportista histórico, un atleta en actividad e hitos mundiales relacionados con los juegos olímpicos y los mundiales, entre otras secciones

Varela será el encargado de llevar adelante el ciclo que también contemplará la actualidad deportiva de la jornada. Su inicio coincidirá con la realización de la Copa América de fútbol masculino y con el Mundial de fútbol femenino. La producción del ciclo es de Gotama Productora, la misma de Cada noche, el ciclo de entrevistas de la Televisión Pública.

"Tenía ganas de volver, me gusta la posibilidad de tener muchas responsabilidades. Es un buen horario y el único canal que se la puede jugar para hacer algo es la TV Pública. Están con muchas ganas y muy predispuestos para que todo salga bien", agregó el periodista.

En la actualidad, Varela está terminando de escribir un libro, el atlas del Turismo Carretera, que editará Random House. Por el lado de la radio, El Rifle confió: "Me ofrecieron hacer radio en una AM cuando me fui de Rivadavia pero quería focalizar en la TV Pública. Ahora, que ya estamos cerca de empezar y el programa está encaminado, si aparece una propuesta me gustaría volver. Para tele tengo una propuesta para julio en un canal de cable para hacer algo de stand up con actualidad".

Con información de La Nación