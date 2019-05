https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.05.2019

6:42

El grupo La Casona de Alejandro pondrá en escena la obra escrita por Federico Gentile y dirigida por Silvina Ereira. Propone una trama de suspenso ambientada en un asilo de ancianos que esconde un misterio. La presentación será el viernes 24 de mayo en el Teatro de la Abadía. Las funciones seguirán durante todo el mes de junio.

ESTRENAN “EL SILBADOR” El sonido de la tragedia El grupo La Casona de Alejandro pondrá en escena la obra escrita por Federico Gentile y dirigida por Silvina Ereira. Propone una trama de suspenso ambientada en un asilo de ancianos que esconde un misterio. La presentación será el viernes 24 de mayo en el Teatro de la Abadía. Las funciones seguirán durante todo el mes de junio. El grupo La Casona de Alejandro pondrá en escena la obra escrita por Federico Gentile y dirigida por Silvina Ereira. Propone una trama de suspenso ambientada en un asilo de ancianos que esconde un misterio. La presentación será el viernes 24 de mayo en el Teatro de la Abadía. Las funciones seguirán durante todo el mes de junio.

“No te muevas, no hagas ruido y por nada del mundo te atrevas a hablar”. Esas palabras forman la sugestiva advertencia de la obra teatral “El silbador”, que el Grupo La Casona de Alejandro estrenará el viernes 24 de mayo a las 21.30 en el Teatro de la Abadía (Estanislao Zeballos 3074).

Impregnada de suspenso (así lo anticipan sus propios realizadores) la pieza escrita por Federico Gentile está ambientada en un asilo apartado durante los años ‘20. Allí una enfermera, un sirviente y un grupo de ancianas convive con un secreto que los atormenta. La llegada de un policía a ese universo cerrado con ecos de los creados por Agatha Christie, desencadena una serie de hechos que obligarán a los personajes a confrontar enfrentar el misterio.

La directora, Silvina Ereira, admitió a El Litoral que precisar más detalles del argumento sería conspirar contra uno de los alicientes centrales de “El silbador”, que es el misterio. Sin embargo, adelantó que el título hace referencia a que el silbido es, durante el desarrollo de la historia, el anuncio de la tragedia inminente.

Al brindar detalles de la propuesta que idearon para esta temporada, Ereira destacó que ubicarse dentro del género del suspenso permite búsquedas nuevas para todos los integrantes del grupo. “Se trabaja desde otros lugares.

Y desde lo corporal y lo gestual, se generan cosas interesantes. Respecto a la escenografía, es siempre minimalista. Lo justo y lo necesario. Si la obra es buena y los actores trabajan bien, la escenografía acompaña pero nada más, así que no ponemos demasiado hincapié en eso”, explicó.

“Tanto a Federico, el autor como a mí, que dirijo al grupo desde hace casi treinta años, el teatro de suspenso, que no es muy visto en Santa Fe, nos genera placer. Nos gusta hacerlo. No es tarea fácil, es necesario generar un clima especial para el espectador. Pero se trabaja mucho con las actuaciones. El nuestro es un grupo que se conoce mucho, por eso podemos lograr efectos que en el suspenso no son fáciles”, detalló.

Respecto a las influencias, reconoció que aunque no hay ninguna en particular que puedan marcar abiertamente, si se nutrieron del cine de suspenso asimilado durante muchos años. “Hemos visto muchas películas y uno de pronto puede rescatar, no argumentos ni tramas a desarrollar, pero si posiblemente algunos estereotipos que vienen bien para generar lo que queremos, que la gente sienta lo que genera el suspenso. La tensión de que algo va a suceder”, explicó.

30 años

El grupo La Casona de Alejandro, que lleva casi tres décadas de labor en Santa Fe, debe su nombre al dramaturgo Alejandro Casona. Fue justamente la puesta en escena de obras del español las que marcaron su origen y asentamiento. En los últimos años, sus integrantes se volcaron a la realización de obras de uno de los propios actores, Federico Gentile, quien indagó en distintos géneros.

La lógica que guió al grupo fue la de alternar comedias y obras de suspenso, para que el público no se canse. “De todas maneras, tenemos gente que nos sigue desde hace mucho y tratamos de no defraudarla. Para poder seguir haciendo buen teatro, que es lo queremos”, señaló Ereira. En el caso puntual de “El silbador”, los actores son siete, todos santafesinos: Federico Gentile, que es además el autor, Ricardo Allende, Gabriela Coronel, Gabriela Lugli, Cynthia Mehaudy, Estela Podestá y Osvaldo Salas.

Peso

Haber estado tanto tiempo en vinculación con las artes escénicas, permite al grupo una mirada amplia sobre la actualidad del teatro santafesino, que Silvina Ereira traduce en palabras. “Ha habido una metomorfosis enorme desde nuestros comienzos hasta hoy. En general, el teatro de Santa Fe tiene un peso muy importante. La gente va mucho a ver teatro, algo que en otros lugares no sucede. Apuesta al teatro y gasta por el teatro. Nosotros siempre buscamos desde ese punto de vista, de hacer un teatro accesible desde la boletería. Y creo que en Santa Fe hay muchas propuestas para las cuales no hay que gastar mucho. Eso está bueno”.

Funciones



Tras la función del 24 de mayo, “El silbador” continuará en escena en el Teatro de la Abadía los días 31 de mayo y 1° de junio. Luego, tendrá funciones durante todos los sábados del mes de junio. Siempre a las 21.30.