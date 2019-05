"Ni el DNI de Spahn está bien en el padrón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 22.05.2019

10:33

“Lo de la Junta Electoral es una vergüenza”, dijo el candidato a presidente de Triunfo Tatengue. Y le apuntó al Gobierno: “Personas Jurídicas no hizo nada en medio de tantas irregularidades”.

El mismo día que vence el plazo de la presentación de listas en la sede de López y Planes —hoy a las 20— de cara a las elecciones del sábado 1 de junio en el Club Atlético Unión, el candidato a presidente Rodrigo Villarreal cruzó duramente al oficialismo que gobierna el club desde hace diez años: “Es un escándalo lo que está haciendo hace la Junta Electoral: ni siquiera es correcto el DNI del presidente Luis Spahn, un papelón a todas luces...”. Anoche, a su vez, no se pudo cambiar la Junta Electoral y quedaron los mismos tres integrantes: Cíceri, Bovo y Real.

— “El propio presidente de la institución, el que gobierna hace diez años sin ganar nunca una elección, figura que con un DNI que no es el correcto. Y se lo avisamos nosotros. Es el mejor y mayor ejemplo de desidia: se despilfarraron 600.000 pesos en un sistema técnológico de socios que no sirve para nada. ¡Si pasa eso con el DNI del Presidente no quiero ni pensar con un socio común!. Un papelón”.

— “El Dr. Esteban Bovo tiene la valentía de estar en la Junta Electoral, siendo que esta noche estará adentro de la lista de Spahn. Lo mismo con Cíceri, el que avala los números. Les digo que si siguen adentro de la Junta que se hagan cargo. Bovo es el mismo que en nombre del club presentó las rendiciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe por 8 millones de pesos que nunca justificaron. Esa es la gente de Spahn”.

— “El estatuto de Unión es viejo en algunas cosas y seguramente lo vamos a modificar cuando seamos Gobierno desde el 2 de junio. Pero mucho más viejo que el estatuto son las palabras: ética, moral, transparencia, sentido común. Quieren ser juez y parte. Quieren ir al lado de Spahn en la lista y manejar la Junta Electoral. Es parte de cómo gobernaron. Tienen miedo de ir a las urnas. Nunca ganaron una elección”.

— “Insisto: ya es un escándalo lo que está haciendo la Junta Electoral. Han hecho de todo, hemos presentado impugnaciones, el DNI del presidente aparecía con otro nombre en el padrón provisorio. Le tuvimos que decir al oficialismo que Spahn estaba anotado con otro DNI”.

— “No terminaron la tribuna que habían prometido. No terminaron los palcos que le prometieron a los socios. El otro día parecía a propósito: hicieron una convocatoria en la sala de reuniones y se rompieron dos sillas. Creo que son sillas de cuando estaba Súper Manuel Corral. Así está el club, abandonado y descuidado. Es la desidia pura de este hombre y de esta gestión de Luis Spahn”.

— “Ahora que no entra la pelotita, los tatengues nos estamos dando cuenta de la desidia. El primer día de gestión, si gana Spahn o Villarreal, el socio tatengue va a saber cuánto le debe al presidente. No pudo nunca mostrar los papeles de los famosos 5 millones de dólares...es que no puede mostrar lo que no existe. No puso ni un cuarto de ese dinero y Spahn sabe que no resiste una auditoría en serio”.

— “Está rota la relación entre Spahn y Madelón. Leo Madelón no quiere quedarse con Luis Spahn. Nosotros queremos tener un técnico y lo queremos a Madelón, es por eso que tuve contactos con Leo el pasado 10 de mayo”.

— “Le aviso al Gobierno que se haga cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), porque a esos sueldos los pagamos todos los santafesinos. No hicieron nada, no movieron un dedo. No se dan cuenta de lo que importa Unión como club y como pasión. Hoy vamos a interponer un pedido de informes a esos funcionarios, se tendrán que hacer cargo porque esto no termina acá. Esto recién empieza, con Unión no se jode”.

“No queda otra: carné y DNI”



Más allá de la nueva presentación que hará hoy Triunfo Tatengue ante la Junta Electoral y la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), Rodrigo Villarreal siguió apuntando a una serie interminable de irregularidades: “El 30 de abril nos dieron un padrón y ahora el definitivo tiene mucha más gente. Son impresentables, tienen miedo a las urnas, nunca ganaron una elección”.

Finalmente explicó que “la idea de solicitar carné de socio y DNI, para darle un poco de transparencia al comicio, fue una idea de Triunfo Tatengue, de nuestra lista, de mis apoderados legales. De ellos nunca hubiera nacido una idea así por cuestiones obvias”.