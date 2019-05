https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.05.2019 - Última actualización - 13:03

12:55

Lo afirmó Alejandro Sammartino en referencia al reclamo de formalización del mercado lácteo de CRA. Aseguró que los productores usan el valor del SIGLeA como referencia e invitó a la entidad a volver a sentarse a la Mesa de Competitividad sectorial.

Lechería El precio de pizarra para la leche "es una idea mágica" Lo afirmó Alejandro Sammartino en referencia al reclamo de formalización del mercado lácteo de CRA. Aseguró que los productores usan el valor del SIGLeA como referencia e invitó a la entidad a volver a sentarse a la Mesa de Competitividad sectorial. Lo afirmó Alejandro Sammartino en referencia al reclamo de formalización del mercado lácteo de CRA. Aseguró que los productores usan el valor del SIGLeA como referencia e invitó a la entidad a volver a sentarse a la Mesa de Competitividad sectorial.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan



El Director de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, reivindicó el trabajo que realiza el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA) para transparentar el negocio lechero y acusó a Confederaciones Rurales Argentinas -específicamente a Eduardo García Maritano- de desconocer los avances en el sector y negarse a participar del trabajo conjunto en la Mesa de Competitividad.

Durante una entrevista en Radio EME de Santa Fe, el funcionario respondió sobre las razones que impiden avanzar en la formalización de la relación comercial entre tamberos e industrias con un duro cuestionamiento al dirigente santafesino y la entidad confederada, quienes vienen reclamando un precio de referencia sobre una leche estándar a semejanza de lo que ocurre con los valores de pizarra para la soja. “Desconoce el valor que tiene el precio de referencia del SIGLeA en litro de leche, en kilos de sólidos; desconoce el trabajo del sistema de pago por calidad, que hoy se cuenta con un protocolo para arbitrar la leche en caso de que le productor no esté de acuerdo; desconoce el proceso de crecimiento de los componentes de calidad frente a las bonificaciones comerciales; es muy complicado trabajar con una entidad que no quiere participar en la Mesa con el resto de las entidades”, disparó.

Para el funcionario es una “idea mágica” la posibilidad de “volcar toda la leche en una plaza como si fueran granos”. Foto: Archivo

Sammartino sostuvo que CRA se arroga el concepto de “institucionalización de mercados”, desconociendo que su gestión viene trabajando en ese sentido junto las demás entidades y cámaras sectoriales. “A través de un sistema estable, transparente, que brinda toda una plataforma comercial que permite hoy al productor negociar el precio del SIGLeA más un 3, un 5 o un 10%”, sostuvo. Y agregó que “cualquier productor común” usa esta referencia. También calificó de “idea mágica” la posibilidad de “volcar toda la leche en una plaza como si fueran granos”, dado que esta materia prima “tiene su propia lógica, su propia naturaleza”.

El enfrentamiento entre la entidad y el funcionario tuvo recientemente un capítulo intenso, cuando el titular de CRA, Dardo Chiesa, aseguró en una conferencia durante Expoagro: “nos haría un favor que se vaya. Los tamberos contamos los días para que llegue el 10 de diciembre y deje el cargo. Y si sale de gira por el país, mejor que no pare a cargar gasoil porque si se cruza un productor puede que no le vaya bien”. Además de acusarlo de “embarrar la cancha” y de “ser parte en el otro lado del mostrador”, en referencia al sector industrial, argumentó el encono de la entidad al afirmar: “siempre se dirigió hacia el proyecto de CRA de institucionalización del mercado en forma despectiva, humillante. Y bastardeó todo intento de alcanzar una solución. Llevamos 20 mesas de competitividad lechera y Sammartino no hizo absolutamente nada. Viene de una extracción empresaria que lo acerca mucho a los intereses de la industria”.

García Maritano, por su parte, fue quien le planteó al presidente Macri y su equipo, durante la visita que el mandatario realizó en abril a un tambo del sur santafesino, la necesidad de sistema formal de comercialización de leche cruda. Incluso un video de presidencia lo mostró diciendo: “lo que le pasa a la lechería es el caso testigo de lo que le pasa a las otras 29 cadenas agroalimentarias que tiene la Argentina; poné pera, manzana, tabaco, algodón, caña de azúcar… es lo mismo; el productor sigue esclavo de un producto que entrega sin precio, sin referencias, sin estándares”.

Ahora Sammartino invitó públicamente a los confederados “a que vuelvan a la Mesa”, aunque advirtió que el resto de los integrantes no comparte la idea de “contratos obligatorios” que implicaría imponer -dijo- “una fórmula que establezca un precio de la leche en función de toda la mercadería”. Tal posibilidad, indicó, es inviable por la dispersión de industrias existentes en el país y la variedad de los porfolios de negocios que tienen. “El negocio es mucho más complejo que para tirar en la tribuna una frase mágica, pensando que eso es una solución”. A su criterio, el camino es “una agenda mucho más compleja” que “no luce tanto” y consta de “trabajar en transparencia, en competencia, en mercado, en competitividad”.