Aplaudan, no dejen de aplaudir

Miércoles 22.05.2019 - Última actualización - 14:17

14:14

Filtrado. La reinauguración de la Casa de la Cultura convocó a muchos vecinos que se acercaron a disfrutar del repertorio de Virginia Tola.

Una gran cantidad de santafesinos se dio cita en bulevar Gálvez y Güemes para la reinauguración de la Casa de la Cultura y para escuchar a la soprano santotomesina Virginia Tola, broche de oro de la fiesta.

La cita era a las 18 y todo se fue demorando y hubo impaciencia en muchos vecinos que fueron directamente a escuchar a la cantante. Claro, el acto fue en la recuperada casona y tras el corte de cintas hubo un largo recorrido de las autoridades por el inmueble mientras la espera se hacía larga en calle Güemes donde estaba el escenario.

Los espectadores aplaudieron varias veces intentando apurar el concierto pero hasta que no se sentaron en primera fila las autoridades, Tola no salió al escenario. No ocurrió algo similar en el Iturraspe ya que tras el corte de cinta, empezó la música y las autoridades recorrieron el nuevo nosocomio y recién después fueron a escuchar a Los Palmeras.