San Lorenzo quedó eliminado en manos de Estudiantes de San Luis

El conjunto azulgrana, en una noche futbolística oscura, cayó ante el equipo que milita el Federal A.

El Litoral | Telam

Los goles del vencedor fueron convertidos por Alejo Distaulo, a los 13 minutos del primer tiempo, y por Juan Amieva, a los 2 minutos del segundo período.



Mientras San Lorenzo busca director técnico para reemplazar a Jorge Almirón, entre los que cuentan con mayores chances Juan Antonio Pizzi y Néstor 'Pipo' Gorosito, este compromiso lo afrontó con el entrenador de la reserva, Diego Monarriz, que sumó a dos juveniles para la formación inicial: el volante Agustín Martegani (debutante, 19 años) y el mediocampista Alexander Díaz (19). Además estuvo Matías Palacios (volante ofensivo, campeón sudamericano sub 17) en el banco de suplentes.



Con esta sangre joven el entrenador buscó darle mayor frescura al equipo junto a los más experimentados, pero no alcanzó porque siguió mostrando la misma imagen desdibujada del último tiempo. Tanto que el conjunto puntano fue dominador en el primer tiempo, terminando con ventaja.



A poco de comenzado el juego ya tambaleó la valla 'azulgrana' con un remate de Emanuel Giménez que se estrelló en el poste izquierdo y unos instantes después sucumbió ante una desafortunada jugada. Tras una maniobra personal, Alejo Distaulo llegó por izquierda y al rematar hacia el arco la pelota rozó en Gonzalo Rodríguez desviando la dirección del envío, que dejó descolocado al arquero Fernando Monetti (13 min).



De allí en más el equipo 'albiverde' controló las acciones (cuando no pudo recurrió al juego brusco) y contó con otras oportunidades para aumentar la ventaja, desbaratadas por el ex guardavalla de Lanús. Mientras que los dirigidos por Monarriz no encontraron el rumbo, siendo justamente a quienes apostó, los juveniles Martegani y Díaz, los que más trataron de inquietar al guardameta Germán Montoya, de dilatada campaña en equipos de primera división.



San Lorenzo, con los cambios que introdujo en el segundo período buscó mayor claridad y profundidad para llegar al gol, pero el que convirtió el segundo fue el representativo de San Luis, que llevaba un mes exacto sin competencia, ya que había sido eliminado por Chaco For Ever en la tercera fase de la Revalida del Federal A el pasado 22 de abril.



A poco de reiniciado el juego, en una rápida acción llegó Amieva, el goleador de Estudiantes, para definir con un tiro violento que dejó sin chance a Monetti (2 min), que pese a todo y por sus intervenciones, fue lo más rescatable del conjunto porteño.



En el último cuarto de hora experimentó una leve mejoría San Lorenzo, que generó un par de situaciones peligrosas, pero Montoya, como en sus mejores tiempos de Belgrano, Vélez, Independiente y Colón, mantuvo su valla invicta, acompañado de una férrea defensa.



Al final los de Boedo, con el 2-0 en contra quedaron con muchos más interrogantes para recuperar el rendimiento del plantel, mientras que los puntanos, justos vencedores, desbordaron de alegría y de lágrimas, con un premio de 670 mil pesos que los ayudará para el presupuesto de la próxima temporada en el Federal A.



Ahora Sportivo Estudiantes en los 16avos de la Copa Argentina deberá enfrentar al reciente campeón de la Primera B, Barracas Central, que en 32avos eliminó a otro equipo de la Superliga como Unión, de Santa Fe, que hoy ofreció su escenario para esta clasificación de los de San Luis.