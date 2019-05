https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El finlandés Michael Uljens, profesor universitario experto en educación, habló con directores de escuela de la provincia en La Fluvial de Rosario. Allí, en el salón Amarras, compartió una actividad organizada por la fundación del Banco Santa Fe. El modelo de su país y el intercambio transnacional, algunos de los temas.

Finlandia está convencida de que la educación "es realmente importante para el país" "Los docentes argentinos quizás necesiten más apoyo que demandas"

Michael Uljens, profesional finlandés especializado en temas educativos, llegó a Rosario para hablar en un seminario organizado por la fundación Banco Santa Fe. La actividad, que se realizó el sábado 18, estuvo centrada en la formación para directores de escuela y fue coordinada también por el Ministerio de Educación provincial.

Uljens está especializado en cuestiones pedagógicas. He trabajado en distintas universidades de su país, Suecia, Alemania, Malta y Estados Unidos. Desde 2003, es jefe de cátedra de Educación General y Liderazgo Educativo de la Universidad Abo Akademi, en Turku, Finlandia.

El experto dialogó con Mirador Provincial en un descanso de la exposición que realizó en el salón Amarras en La Fluvial.

- ¿Cuáles son las cosas que usted puede enseñarle a los docentes de Santa Fe?

- En una palabra, nada. No creo de ninguna manera que en colaboraciones internacionales enseñamos a otros. Podemos compartir nuestras experiencias. En un mundo global, los desafíos son comunes para todos. Son los mismos. Pero la manera en que respondemos a nuestras preguntas cruciales son provistas por la educación. La manera en que respondemos las preguntas dependen de nuestra historia local, nuestras tradiciones, la manera de pensar la política, la economía. En un mundo global podemos aprender mutuamente. Este taller es un buen ejemplo. No sólo políticos y hacedores de política son invitados en un diálogo transnacional. También pienso que tenemos que invertir más tiempo y energía en ofrecer a los directores y docentes que aprendan mutuamente. Las respuestas a los problemas en Argentina han de ser encontrados en este país. Los directores y docentes argentinos ya saben qué hay que hacer. Mi rol o el de cualquier otro no es enseñar sino compartir nuestras experiencias.

- ¿Qué aspecto específico considera que puede compartir sobre la educación finlandesa?

- Si lo tengo que condensar en una palabra, diría confianza. Tenemos que confiar en los docentes, en los directores. Pasé un mes en Shanghái, China, el año pasado. En cada país que voy están comprometidos. La mayoría de los maestros están comprometidos en lo que hacen. Leí sobre los niveles de los salarios en Argentina. En comparación con otras profesiones, me quedé sorprendido que el trabajo de los docentes no sea más apreciado. En Finlandia, ser docente es algo muy bien visto. En algunas universidades, es igual de difícil graduarse de docente que de abogado o de médico. Me refiero a docentes de escuelas primarias y secundarias. Hay una mentalidad. Las escuelas son apreciadas. Hay una creencia fuerte en que la educación es realmente importante para el país y hay una historia larga de esto en Finlandia. La educación es un camino hacia adelante para construir el futuro. Entonces es apreciado a nivel laboral. Compartimos muchas políticas; sería muy interesante continuar este diálogo entre Santa Fe y Finlandia. Tenemos dos sistemas políticos diferentes, dos países diferentes, dos historias diferentes, pero compartimos las mismas políticas. Cómo poner estas políticas en práctica es obviamente diferente.



- ¿Cuál es el aporte del Estado a la educación en los tres niveles de su país?

- Tenemos una currícula nacional. Evaluamos a las escuelas, hacemos un seguimiento, pero la forma en que usamos los resultados de las evaluaciones es diferente. No saltamos a esta política neoliberal donde nombramos, culpamos y castigamos a las escuelas. No pensamos que la presión externa competitiva entre escuelas eleve la calidad. Suecia hizo eso por 20 años, esta privatización competitiva de la educación, y los resultados continúan en descenso. Ésa no era la solución. Previamente Finlandia y Suecia tenían el mismo sistema. En Finlandia avanzamos con lo que estamos haciendo. Trabajamos en cómo atravesar las diferentes divisiones que tenemos. Ese es el desafío.

- Aquí hay una idea de que la educación finlandesa está basada en el método Montessori. ¿Es correcto?

- No tenemos un método competitivo, pero cuento un chiste sobre el tema. Dice que un chico de 10 años volvió muy feliz de la escuela a la casa. La madre le preguntó: “Estás tan contento viniendo desde la escuela. ¿Qué pasó? Tengo que llamar a la escuela”. La madre llamó y preguntó: “¿Qué hicieron en la escuela para que mi hijo esté tan contento”. Sirve para explicar que la educación no es un parque de diversiones. La escuela es trabajo duro. La escuela es donde uno pone expectativas y demanda. Hay una larga tradición en Finlandia de tener expectativas, tener grandes ambiciones. Esperamos mucho de los docentes. Los docentes esperan mucho de los alumnos. Ya es una cultura de exigencias. Entonces no necesitamos ninguna evaluación externa para hacer la vida más dura a los docentes porque ya están haciendo lo mejor que pueden. No sé los docentes argentinos, pero estimo que también trabajan muy duro en este país. Quizás necesiten más apoyo que demandas. Más zanahorias que látigos. Más zanahorias en cuestiones salariales.

- ¿Qué cuestiones se pueden compartir desde Santa Fe?

- Es difícil de responder porque llevo muy poco tiempo acá. La ministra (de Educación de la provincia) Claudia Balagué y su equipo están haciendo un gran trabajo. Esta clase de iniciativas son muy prometedoras para el futuro.







“Apostando a la mejora de la educación de la provincia”

Cecilia Hancevic, coordinadora de la fundación Banco Santa Fe, acompañó a Uljens en su visita a Rosario. Sobre la llegada del académico finlandés, comentó: “Estamos muy contentos de poder brindarles a los directores de nuestra provincia la visión de un experto que tiene una generosidad enorme de compartir sus saberes y sus experiencias”. “En este momento, estamos focalizando en el rol de los directores y el uso pedagógico de la información. Apostando a la mejora de la educación de la provincia, en colaboración con el Ministerio de Educación de Santa Fe”, agregó.

Hancevic aseguró también que el contacto entre Claudia Balagué, ministra de la cartera educativa, y Michael Uljens se dio en una visita a Finlandia de la funcionaria pública en 2018. Allí se generó una relación que permitió la llegada del académico a la Cuna de la Bandera.







