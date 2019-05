https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mate, una tradición bien argentina ¿Qué tipos y variedades de yerba existen?

La planta de yerba mate, lex paraguariensis o en guaraní: ka'a, es siempre la misma, va a variar su sabor dependiendo de la zona donde se cultive debido a la geografía, clima y nutrientes de cada lugar, como ser la yerba mate de “Monte” que corresponde al centro y norte de la provincia de Misiones, ésta tiene un follaje más cerrado, el arbusto es más alto, el color de sus hojas son más oscuras y las abundantes lluvias, hacen que esta yerba mate elaborada tenga un sabor más intenso, duradero y amargo. Y por otro lado la yerba mate de “Campo” que se cultiva en el sur de Misiones y norte de Corrientes, el paisaje es más abierto, la planta llega a menos altura y su color es más verde vivo, esto hace que esta planta de yerba mate, cuando está elaborada, posea un sabor más suave y parejo durante toda la cebada.

La molienda de la yerba mate, la cantidad de palo, hoja y polvo de hoja que contenga cada presentación, y también el blend o “receta” que utilice cada marca, es lo que va a dar el sabor a cada tipo de yerba mate, hay para todos los gustos.

Si preferís yerba mate sin polvo, no es necesario adquirir una yerba mate tradicional o especial y utilizar un “despolvillador” ya que en el mercado actual se consigue yerba mate con “bajo contenido de polvo”. Lo mismo sucede si prefiere de una yerba bien intensa, en Argentina existen yerbas sin palo que suelen tener más sabor.

Araí se encarga de satisfacer los gustos de todos sus clientes, por eso tiene 8 variedades de yerba mate, desde la más suave, pasando por todas las sensaciones y hasta la más intensa. Acá te las presentamos:

1* Tipo: YERBA MATE ARAÍ TERERÉ

La yerba mate canchada, es como sale de su estacionamiento natural por 15 meses, solo sacamos los palos más grandes manualmente y es envasada, no tiene casi nada de polvo y no produce acidez. Es utilizada comúnmente para tomar tereré o mate frio.

2* Tipo: YERBA MATE ARAÍ PRIMERA MOLIENDA

Este tipo de yerba mate, que también es canchada (quiere decir que no está elaborada o molida), está estacionada por 24 meses naturalmente, NO PRODUCE ACIDEZ, se pasa por zarandas para sacar la totalidad del polvo y palos grandes, también lleva un proceso manual para sacar algunos palos y así también su envasado. Esta yerba está diseñada para las personas que aman tomar mate, pero les produce acidez o les cae pesada, de esta forma pueden volver a disfrutar de este gran placer sin riesgos a su salud. También recomendamos este estilo de yerba, sin polvo y hojas de gran tamaño, para hacer un blend con hierbas, ya que, al no contener nada de polvo, se puede apreciar el sabor de las hierbas elegidas en su totalidad.

3* Tipo: YERBA MATE ARAÍ SUAVE

Elaborada con yerba mate de campo, tiene una molienda intermedia y es bajo contenido en polvo, NO PRODUCE ACIDEZ, está estacionada por 24 meses, resulta muy suave, pareja y duradera.

Esta yerba es diseñada para las personas que no les gusta el polvo, lo sacan con un “despolvillador”, y quieren un mate suave pero con sabor, si iniciamos la cebada con agua tibia y luego aumentamos la temperatura hasta la deseada, puede durar hasta un termo y medio, de todas formas también va a influir el tamaño del mate que se utilice.

4* Tipo: YERBA MATE ARAÍ TRADICIONAL

Está elaborada con más cantidad de yerba mate de MONTE que de CAMPO, esto hace que sea una yerba con más sabor y duradero, estacionada por 18 meses naturalmente, NO PRODUCE ACIDEZ.

Atraviesa todas las etapas del molino una sola vez, obteniendo una yerba mate con iguales proporciones de palo, hoja y polvo.

Para las personas que desean un mate amargo, con mucho sabor y duradero, recomendamos las yerbas tradicionales.

5* Tipo: YERBA MATE ARAÍ SELECCIÓN ESPECIAL

También está elaborada, en esta ocasión contiene más cantidad de yerba mate de CAMPO que de MONTE, es una yerba mate suave y pareja durante toda la cebada, estacionada naturalmente por 24 meses, NO PRODUCE ACIDEZ.

Atraviesa todas las etapas del molino una sola vez, obteniendo una yerba mate con iguales proporciones de palo, hoja y polvo.

La recomendamos para las personas que son amantes del mate, con sabor, parejo y duradero, asegurando el disfrute.







6* Tipo: YERBA MATE ARAÍ ORGÁNICA

En la elaboración de este tipo de yerba mate se utiliza yerba mate de CAMPO, también está elaborada, pero con una molienda intermedia, tratamos de quitarle el polvo para que resulte más suave. Está estacionada por 4 meses naturalmente y NO PRODUCE ACIDEZ.

La yerba mate orgánica está respaldada por un sistema de certificación y control que comienza en el cultivo y culmina en el envasado, se basa en el uso mínimo de fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Se utilizan métodos que minimizan la contaminación del aire, suelo y agua, como la vegetación que crece alrededor del yerbatal, ésta se poda y es utilizada como fertilizante natural.





7* Tipo: YERBA MATE ARAÍ ESTILO URUGUAYO

Yerba mate con 24 meses de estacionamiento natural. NO PRODUCE ACIDEZ. De sabor intenso, pura hoja y BAJO CONTENIDO DE POLVO. Se utilizan las hojas molidas más pequeñas que se extraen de la Yerba Mate Canchada, contiene más cantidad de yerba mate de campo que de monte, esto hace que sea una yerba especial, de sabor duradero y parejo durante toda la cebada.

Foto: Gentileza.

Éste estilo de yerba mate está indicada para aquellas personas que buscan de disfrutar una cebada con mucho sabor y bien duradero.

Inspirada en las yerbas de estilo uruguayo pero bien Argentina! La diferencia a las del vecino país, es que está estacionada por más tiempo y posee poco polvo, haciéndola más llevadera y amigable a nuestro paladar.

8* Tipo: YERBA MATE ARAÍ BARBACUÁ

Barbacuá es el nombre en lengua guaraní que denomina a un proceso ancestral de secado de la yerba, precisamente desarrollado por esta cultura originaria hace más de 400 años, que produce un delicado sabor ahumado. Se utiliza yerba mate de MONTE y está estacionada por 24 meses, NO PRODUCE ACIDEZ.

Este proceso se realiza sin apuro, lenta y delicadamente se deshidratan las hojas expuestas al calor del fuego de leña durante 10 o 12 horas, lo que hace que el producto adquiera un aroma y sabor inconfundibles del ahumado, potenciado por el uso de maderas como el anchico, el alecrín, la María Preta y la canela de venado, entre otras. Cabe señalar que estas especies son implantadas en su ecosistema y allí se regeneran de forma natural.

9* Tipo : YERBA MATE COMPUESTA

Contiene hierbas como el boldo, tilo, manzanilla, poleo, menta, etc. (entre otras).



A las propiedades antioxidantes y energizantes de la yerba mate , se suman las propiedades de las hierbas naturales.

Algunas pueden tomarse después de una comida, ya que muchas de estas hierbas son digestivas. Otras producen una sensación reconfortante, relajante y de bienestar.

El Código Alimentario Argentino dice que cada paquete debe contener hasta un 40% de hierbas aromáticas , el 60% restante deberá contener yerba mate.

Actualmente existes marcas que diseñan yerba mate de autor, con sabores más exóticos, como la canela, rosas, jengibre, anís, etc. Hay infinidades de combinaciones que producen diferentes sensaciones.

Además en los almacenes exclusivos de yerba mate que hay a lo largo del país, como Araí en el Mercado Norte de la ciudad de Santa Fe, también hay exclusivos de este estilo en Rosario, La Plata, Buenos Aires, Posadas, Reta, entre otros; donde podes armar tu propio blend, combinando diferentes yerbas y agregando hierbas a gusto si lo desean. Y también conocer la cultura del mate y sus derivado.