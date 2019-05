Resumieron la serie Game Of Thrones en apenas un minuto

El Litoral

Un usuario de twitter se tomó el trabajo de realizar un video resumiendo la serie Game Of Thrones entera en apenas un poco más de un minuto.

Para ello, el hombre tomó un segundo de cada episodio, armando una secuencia que, en parte, explica la historia.

ALERTA SPOILERS

En apenas unas horas, el tweet sumó más de 190.000 retweets y más de 500.000 me gusta.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx