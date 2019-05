Investigan el desvío de fondos para ripiado de caminos rurales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vialidad Provincial exigió al municipio que envíe los certificados de obras de estabilización de caminos que supuestamente se ejecutaron en 2016. El ex intendente Mario Formento suscribió gastos de compra de material con dos productores locales, pero esas personas desconocieron sus firmas y los trabajos nunca se realizaron.

La Justicia provincial investiga al ex intendente de la ciudad de Recreo, Mario Formento, por la posible comisión de delitos contra el erario público cuando estuvo al frente del municipio durante los últimos 14 años, hasta su salida en diciembre de 2017. El caso se inició cuando desde Vialidad Provincial quisieron conocer el destino de un subsidio millonario para arreglar 116 kilómetros de caminos rurales dentro de la jurisdicción pero esas obras no se hicieron.

Tanto productores del cordón frutihortícola, como empleados de planta de Vialidad y dos vecinos de Recreo que habrían sido puestos de testigos por la administración de Formento nunca vieron la obra de ripio. El Ministerio Público de la Acusación ya tiene la causa en su poder y los fiscales intervinientes empezaron a citar testigos para conocer qué ocurrió con los 3.480.000 pesos que provincia mandó en 2016.

Mientras tanto, dos productores que aparecen como firmantes en los documentos que el dirigente justicialista mandó a Vialidad para recepcionar los fondos desconocieron las firmas que aparecen como si fuera de ellos.

Convenio y denuncia

El escándalo judicial tuvo su inicio el 20 de febrero pasado, cuando la Municipalidad de Recreo recibió una nota de la Dirección Provincial de Vialidad donde se requería el cumplimiento/certificación de la realización de trabajos de recuperación de caminos. Ello constaba en el Convenio Nº 108, suscripto entre el municipio y el mencionado entre provincia, de fecha 2 de junio de 2016.

En ese momento, el gobierno provincial había firmado el decreto Nº 0985 a través del cual se declaró la Emergencia Vial de caminos rurales. Con esos mecanismos formales se asignaron los fondos antes mencionados y “cuyo único y exclusivo destino sería realizar trabajos necesarios para lograr la recuperación del estado de transitabilidad de 116 kilómetros” dentro de Recreo.

Firmas inexistentes

El Convenio Nº 108 preveía dos desembolsos. En una primera etapa enviaron 1.740.000 pesos a la gestión de Mario Formento en concepto de anticipo de fondos, mediante certificaciones emitidas por la Dirección de Coparticipaciones y Consorcios Camineros de Vialidad; y para lograr la segunda etapa (1.362.000 pesos) el municipio presentó las facturas de gastos correspondientes al material.

Todo ello fue acompañado de una rendición, una declaración jurada del intendente Formento, juntamente con la firma de dos productores rurales locales que integraban -supuestamente- una Comisión de Caminos Rurales que avalarían la realización y el cumplimiento de tareas. Justamente, el 20 de febrero último, Vialidad reclamó al municipio la certificación del segundo desembolso.

El subadministrador general de la Dirección Provincial de Vialidad solicitó la inmediata regularización de la situación. Por tal motivo, fueron convocados los productores que habían firmado el primer desembolso para cumplir el trámite de la segunda etapa y es allí donde esas personas manifiestan que “nunca fueron convocadas a integrar ninguna Comisión de Caminos Rurales”.

Esos productores también desconocieron los documentos, certificaciones y declaraciones juradas que tenían sus firmas. Más grave aún, por escrito informaron que las firmas insertas en los documentos -pese a ser copias- no les pertenecían de modo alguno. Fue así que se citó a personal de planta permanente de Vialidad para que explique que se constató en la zona de la supuesta obra.

Conforme al plano-croquis adjuntado por Mario Formento y su gestión, los inspectores de Vialidad constataron la inexistencia de trabajos de recuperación de estabilización en los caminos informados. Con todos esos indicios, el actual intendente Omar Colombo convocó a los productores de la zona donde supuestamente se habían hecho los trabajos y todos ellos confirmaron que no se hizo nada.

Presentación formal

Frente a esa situación, el municipio recreíno hizo presentación formal ante fiscalía para que investigue, entre otras cosas, la “presunta comisión de delito de falsedad ideológica de documento público, al haberse informado a un ente público estatal, sobre una/dos personas que nunca prestaron su consentimiento para formar parte de ninguna comisión que avale o certifique la realización de trabajos”.

También, la “presunta comisión de delito de malversación de fondos públicos, esto debido a las manifestaciones de los productores locales quienes informaron que, sobre los caminos rurales adyacentes a sus establecimientos, no se realizaron trabajos de estabilización de caminos”. Lo propio dijeron empleados de Vialidad Provincial cuando hicieron la constatación.

Además, la denuncia refiere a la “presunta comisión de delito de falsedad material de instrumento público, esto debido a que los dos productores locales negaron terminantemente haber suscripto con sus firmas, documento o declaración jurada alguna que certifique ningún trabajo, por lo que a prima facie existió una doble falsificación de sus firmas”. Colombo puso los registros públicos del municipio a disposición de la Justicia.

Pericias caligráficas

La denuncia ingresó al Ministerio Público de la Acusación el 28 de marzo y fue derivada a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos el 5 de abril último, donde quedó a cargo de los fiscales María Laura Urquiza y Leandro Lazzarini. El denunciante es el intendente de Recreo, Omar Antonio Colombo; y si bien no está dirigida a una persona en particular, refiere “situaciones irregulares de la gestión anterior”. En términos generales se investiga el cumplimiento o no de una obra de “recuperación de transitabilidad de caminos comunales en jurisdicción de Recreo”. En cuanto al avance de la causa, hasta el momento “se tomaron entrevistas testimoniales y se van a realizar pericias caligráficas” a los productores rurales que desconocieron sus firmas, indicaron fuentes del caso.

