Tragedia en San Miguel del Monte: confirmaron disparos y detuvieron a policías

Jueves 23.05.2019



Los efectivos están acusados de haber participado en el hecho que terminó con la vida de cuatro jóvenes. La Justicia dijo que el proyectil hallado en una de las víctimas es de calibre 9 milímetros, similar al que utilizan las fuerzas de seguridad.

Dos policías fueron detenidos este jueves por la tarde acusados de haber participado en el hecho que terminó con la vida de cuatro jóvenes en la ciudad de San Miguel del Monte.

Por la mañana, la Justicia había confirmado que uno de los cuatro jóvenes muertos en el confuso episodio ocurrido el pasado lunes presentaba un disparo de bala en su cuerpo.



El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó que el proyectil es de calibre 9 milímetros, similar al que utilizan las fuerzas de seguridad, y pidió que sean detenidos los agentes involucrados en el hecho.

Además, explicó que este jueves fueron separados otros nueve miembros de la fuerza de seguridad bonaerense como consecuencia del hecho, que se suman a los dos policías que participaron de la persecución y el jefe de la comisaría local, que fueron desafectados este miércoles.

"El procedimiento que hizo la Policía estuvo mal hecho y pido a la Justicia que detenga a las personas que han participado y que ya dejaron de ser parte de la fuerza por el mal proceder que llevó a la muerte de estos cuatro chicos", dijo el ministro en diálogo con la prensa.

Ritondo explicó que la decisión y el pedido "tienen que ver con que los policías son servidores públicos que tienen la responsabilidad de portar un arma y están para cuidar la vida de cada uno de los bonaerenses, no para correr a chicos de veinte años en un pueblo donde todos se conocen".

En ese sentido, comentó que se reunió con la intendenta de Monte, Sandra Mayol, "para diseñar un nuevo formato para la Policía local, con muchos recambios, entendiendo que venían perdiendo confianza y con esto ya fue nula".

El funcionario también confirmó que la bala que fue encontrada durante la autopsia al cuerpo de una de las víctimas del choque es 9 milímetros, el mismo calibre utilizado por los miembros de la fuerza de seguridad de forma reglamentaria.

"Eso significa prima facie que hubo balas de parte de la Policía, y faltan otros análisis que Gendarmería está haciendo sobre los restos del auto, pistolas y chalecos", agregó.

En tanto, Ritondo pidió "que sean detenidos" los agentes involucrados de forma directa en el hecho, a quienes acusó de "no haber transmitido lo que pasó y dar una versión que fue puesta en duda por nosotros y por los testimonios de los vecinos".

"No se va a proteger a nadie que haya semejante cosa, estos ex policías no solamente han manchado el honor y el uniforme de la fuerza, sino que han deshonrado a muchos de sus compañeros", aseguró.

Con respecto a los doce policías que serán separados de sus cargos, entre los que se encuentran el superintendente de La Plata y el jefe de la Departamental de San Vicente, Ritondo señaló que "tienen distintas responsabilidades" y que por eso "algunos pasarán a retiro y la mayoría será exonerada de la fuerza".

"Comprendemos profundamente el dolor que tiene cada uno de los padres, y no vamos a dejar que esto quede impune y que los responsables queden libres", finalizó.

Con información de Télam