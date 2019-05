El comercio santotomesino acorralado por la inseguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los robos se dan desde hace meses en cualquier momento del día, sin importar la ubicación ni las características del negocio. Los comerciantes temen abrir sus puertas y ya no saben qué hacer para parar la andanada delictiva. Este jueves se realizará una reunión convocada por el Centro Comercial para tratar el flagelo.

Los comerciantes de Santo Tomé están hartos de los hechos delictivos que viven prácticamente a diario. Desde hace varios meses, este importante sector económico de la ciudad padece todo tipo de episodios en cualquier momento del día, por la mañana, la siesta, la tarde y la noche. Los ladrones no tiene horario y los mecanismos aplicados son variados. Desde mecheras que esconden mercadería entre sus prendas aduciendo que solo están “recorriendo y mirando”, hasta malvivientes que ingresan con cuchillos o armas de fuego y se llevan la recaudación. Sumado a esto, están aquellos que rompen vidrieras y toman lo que esté al alcance de la mano. Ni siquiera les importa si el negocio en la mira está ubicado al lado de alguna dependencia policial, igual lo atacan.

Agobiados por esta situación y luego de recibir innumerables reclamos por parte de sus asociados, el Centro Regional del Comercio, la Industria, la Agricultura y Ganadería de Santo Tomé tiene previsto llevar adelante una reunión este jueves por la noche, a las 20.30 en su sede de Almirante Brown 2028, para abordar la problemática que azota a la localidad. De la cita participarán autoridades de la institución, comerciantes, la intendenta Daniela Qüesta y el representante del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Angustia y preocupación

La reunión -convocada en carácter “urgente”- fue pensada para solicitar medidas concretas que alivien la “angustiante situación que hoy atraviesan quienes están más expuestos al accionar de la delincuencia”, dice la invitación. “La recurrente acción de los delincuentes ha recrudecido en cantidad y violencia, desvelando a comerciantes, empleados y eventuales clientes que con la lógica intranquilidad desarrollan sus actividades o realizan sus compras”, indica. Consultado por El Litoral sobre el crítico presente que se vive en la ciudad, el presidente del Centro Comercial, Marcelo Baretta, aseguró que no sólo es un problema que atraviesa el rubro, sino que también lo sufre el ciudadano a pie.

“Santo Tomé está muy insegura y las cosas pasan en cualquier momento; no tenemos respuesta y cada vez vemos mas difícil abrir las puerta de los comercios para trabajar, ni los vecinos caminan tranquilos por temor a que los roben,”, dijo el dirigente. Baretta afirmó que las avenidas comerciales están bien iluminadas y que el problema no pasa por falta de este servicio, sino porque hoy “el delito está desbordado”. “Por ejemplo uno de los últimos robos sucedió en Iriondo y 7 de Marzo, en plena avenida a las 6 de la tarde, y todavía hay luz en ese horario”, comentó luego. “La situación no da para más y esperemos que con esta reunión encontremos soluciones a este flagelo que vivimos”, concluyó el presidente de la entidad que agrupa al comercio santotomesino.