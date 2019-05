https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.05.2019 - Última actualización - 17:46

17:40

Este jueves

Manzanares renunció al programa de imputados protegidos y le colocaron una tobillera

El ex contador de la familia Kirchner pidió sin éxito ser trasladado a Santa Cruz para estar con sus hijos y, ante la negativa, notificó que no seguirá en el programa, que es optativo.

Foto: Archivo



Este jueves Manzanares renunció al programa de imputados protegidos y le colocaron una tobillera El ex contador de la familia Kirchner pidió sin éxito ser trasladado a Santa Cruz para estar con sus hijos y, ante la negativa, notificó que no seguirá en el programa, que es optativo. El ex contador de la familia Kirchner pidió sin éxito ser trasladado a Santa Cruz para estar con sus hijos y, ante la negativa, notificó que no seguirá en el programa, que es optativo.