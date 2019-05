https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 23.05.2019

20:27

Se disputa la primera fecha en la costanera oeste Santa Fe, sede del Circuito Nacional de Salvamento Acuático Deportivo

Redacción de El Litoral

Este sábado, más de 130 competidores se reunirán en la costanera oeste de Santa Fe para la primera fecha del Circuito Nacional de Invierno de Salvamento Acuático Deportivo, una disciplina que tiene la particularidad de desarrollar las cualidades y el entrenamiento específico para la actividad del guardavidas.



La cita es a las 8 de la mañana en el parador Santakite, a la altura de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe (Almirante Brown 5200). Allí se concentrarán los 133 competidores 133 competidores que representarán los siguientes equipos del país: Aguas (Viedma); El Biguá (Santa Fe); Esadep (La Plata); Amgaa Escobar (Escobar Bs. As.); Esdc (Córdoba); Amgaa Lanús (Lanús, Bs. As); Salvar (Rosario); Erssad, Shark y Ymca (Rosario).



Víctor Sorba integra el equipo de Salvataje Acuático Deportivo “El Biguá”, de Santa Fe. Comentó a El Litoral que las expectativas por el encuentro son altas y explicó la finalidad de esta disciplina: “Somos un grupo de guardavidas que, en su mayoría, está en actividad, quienes ven en el salvamento deportivo una disciplina que entrena todas las capacidades que se requieren para el salvamento acuático profesional. Sin embargo, para practicar esta disciplina no es requisito excluyente ser guardavidas. De hecho, tenemos varias personas que no lo son, de las cuales una de ellas, que es categoría juvenil, integra una preselección nacional para el Mundial Sub 20”.



“Los que estamos acá -agregó Sorba- vemos una amalgama social: creemos que el deporte nos hermana y nos une. Somos unos convencidos de lo que nos ha entregado el deporte a partir de la época de furor de los clubes de barrio, un espacio necesario para el desarrollo integral de nuestros hijos”.



“Esto nos ayudará a tomar envión para seguir incorporando gente que se sume a la disciplina, que se conozca aún más y que tanto desde Santa Fe como de otras ciudades se acerquen a practicar el salvataje deportivo”, concluyó el integrante del grupo El Biguá.



>>> Contacto

El grupo se entrena en la pileta del Club Atlético Unión, de lunes a viernes a partir desde las 8.15 hasta las 9.30, y en arena se entrena en Costanera Oeste, a la altura de la Dirección de Deportes de la Municipalidad -Almirante Brown 5200-, martes y jueves a las 15, y sábados a las 10. Facebook: Salvamento Deportivo El Biguá.