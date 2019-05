https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 24.05.2019

9:53

Partido de vuelta vs River Plate Enojo de los socios Sabaleros por el precio de las entradas por Copa Sudamericana

Luego de darse a conocer el precio de las entradas para la Copa Sudamericana, los socios Sabaleros se quejaron en redes sociales por el valor de las mismas.





Además, las críticas se suman al hecho de que los socios que pagan ingreso, por ejemplo, a la platea este, durante el mes de mayo no tuvieron ningún encuentro para ver.





Siguiendo el caso de la platea este, los socios de Colón adultos pagaron en mayo una cuota de $ 840. En caso de que quieren presenciar el encuentro contra River Plate en dicha platea, deberán abonar un extra de $ 600. Es decir, pagarán en el mes $ 1440 para ver solamente un encuentro. Y, teniendo en cuenta el cargo de $ 60 por la compra en web, podría abonar $ 1500.





En el caso de alguien que no es socio, abonando $ 1000 ingresará a la misma platea para ver el encuentro.





Por otra parte, teniendo en cuenta de que en mayo, junio y julio (quizás), el equipo no tendrá encuentros por torneo local, muchos asociados pensaron que no le cobrarían el acceso a las platea este, algo que finalmente no pasó.

Caso socio de popular





En este caso, los socios adultos mayores deberán abonar un adicional de $ 500 para ir a la tribuna, que se suma a la cuota societaria de $ 410. Los no socios, pagarán $ 800 para ir a la tribuna.





Contexto negativo

En la última temporada (2018/2019), los socios solo tuvieron 13 encuentros con los que pudieron acceder con su cuota (12 de Superliga y 1 Copa de la Superliga). Esto se debería modificar en las próximas temporadas, cuando solo queden 20 o 22 equipos participando en la Superliga y los torneos cambien su organización.

Caso Argentinos Juniors





El club de La Paternal jugó este jueves por Copa Sudamericana y abonó los siguiente precios:

Generales: Socio $ 200 y No Socio $ 250.

Platea (más económica) Socio $ 300 y No Socio $ 350.

Platea (más cara) Socio $ 600 y No Socio $ 650.