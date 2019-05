https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Causa Vialidad

Autorizaron a Cristina Kirchner a no concurrir al juicio si tiene actividad en el Senado

El Tribunal Oral Federal 2 aceptó un pedido de la defensa de la ex presidenta que es juzgada por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner la autorizó a no concurrir a la próxima audiencia en la causa Vialidad, siempre y cuando acredite que se superpone a su labor parlamentaria como senadora nacional. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que la juzgan como supuesta jefa de asociación ilícita, la autorizaron a no concurrir a las audiencias de lectura de los requerimientos de acusación "siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate", según la resolución a la que accedió Télam. Además, se impuso a su abogado, Carlos Beraldi, la obligación de "acreditar debidamente el extremo referido, el deber de informar de todo cuanto suceda a su asistida en cada una de esas jornadas, para lo cual se le habrá de entregar al finalizar cada una de ellas una copia digital de lo acontecido y deberá acreditarlo" Por el momento, el juicio oral se desarrolla los lunes, y para la segunda audiencia, el próximo 27 de mayo, está prevista la continuidad de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Cristina Kirchner asistió a la primera audiencia el martes último, en medio de un importante operativo de seguridad desplegado en el edificio de Comodoro Py 2002. Por otro lado, el mismo tribunal rechazó el pedido del ex subsecretario coordinador de la Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner, para poder seguir las audiencias de lectura de la acusación por videoconferencia desde el penal en el que se encuentra detenido para evitar así tener que someterse a los largos traslados hasta Comodoro Py. "El Servicio Penitenciario Federal extremó las medidas para que aquellos (los traslados) sean realizados en el menor tiempo posible, sin establecimientos intermedios entre la unidad en que se aloja y la Alcaidía del edificio", de Comodoro Py, sostuvieron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso. Con información de Télam

