Juan Darthés cambió su versión sobre la violación denunciada por Thelma Fardin

Viernes 24.05.2019

El abogado del actor, Fernando Burlando dijo que en el expediente "no figura una negativa categórica o un rechazo claro" de la joven que, en el momento del hecho, era menor de edad.

Juan Darthés dejó la Argentina días después de la denuncia que le hizo Thelma Fardin por violación. Se exilió en Brasil, su país natal, y todavía no hay novedades de su regreso. Sin embargo, está en cada detalle de la estrategia que pensó junto a Fernando Burlando para evitar ir a la cárcel, y ahora habría un giro en el accionar de la defensa en base a datos que se desprenden del expediente.

Según versiones periodísticas, plantearía la inexistencia del delito. Su letrado explicó que, acorde al relato de la actriz, "en el expediente no se ve una negativa categórica o un rechazo claro de Thelma hacia su defendido".

Por ahora, no hay novedades sobre una citación de la Justicia que obligue al actor a regresar a Buenos Aires o a viajar a Nicaragua, donde sucedieron los hechos. Sin embargo, los testigos que mencionó Thelma en su declaración ya están siendo escuchados.

Cabe recordar que el 11 de diciembre de 2018, Fardin contó su calvario en una conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas. "En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no. Se subió arriba mío y me penetró. Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir", relató en un video.

Por su parte, Juan Darthés modificó su versión de los hechos a medida que iba cambiando su estrategia de defensa con el abogado. Primero negó categóricamente lo sucedido, luego reconoció que la joven actriz había entrado en su habitación del hotel de Nicaragua con la excusa de que la tarjeta para entrar a la suya no funcionaba. Ahí -siempre según Darthés- él la sacó inmediatamente del cuarto. Ahora cambió su discurso: junto a su abogado decidió remitirse a los dichos de Thelma en el expediente para referirse a la violación denunciada legalmente.