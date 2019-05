https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 24.05.2019

Causa por espionaje

Inician un sumario a Stornelli y la Justicia pide su desafuero

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, requirió que se active su desafuero y lo citó por quinta vez a indagatoria (para el 31 de mayo) en la causa por presunto espionaje ilegal, en la que está en rebeldía por no presentarse a declarar. Mientras, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, abrió un sumario para determinar si amerita o no iniciar un proceso de juicio político que, eventualmente, podría derivar en su destitución.

Foto: Archivo El Litoral



