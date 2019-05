https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hizo un balance de la gestión, descargó críticas hacia la oposición y basó gran parte de su charla con la prensa en torno a la charla de más de tres horas y media que tuvo con el actual DT.

Presentó la lista oficialista para las elecciones del 1 de junio... Spahn anunció que arregló la continuidad de Madelón

El presidente de Unión, Luis Spahn, señaló en conferencia de prensa de presentación de la lista, que arregló la continuidad de Leonardo Carol Madelón para que siga siendo el entrenador de Unión.

El titular rojiblanco y candidato en las elecciones del 1 de junio, estuvo en la mesa principal acompañado de sus tres candidatos a vicepresidentes (Zin, Brasca y Pérez del Viso) y por Jorge Molina, que ocupa el lugar de síndico en la lista.

Aquí los principales conceptos:

* “Tenemos valiosa gente y colaboradores que están en la gatera. Eso es lo que nos da la alegría de presentarnos como una opción para el club”.

* “No estamos encontrando ideas superadoras ni proyectos. Es un momento de descalificaciones, mentiras, agresiones. Esperemos que esta virulencia que le hace daño al club, cesen una vez que terminen las elecciones. Después de muchos años tendremos 3 partícipes de esta contienda. Hay muchos desafíos y promesas, temas importantes a desarrollar como obtención de recursos y reformulación de estatutos”.

* “Dentro de los objetivos, hay un convenio para remodelar la fachada del club. Tenemos también la idea de trabajar sobre el playón, tenemos cotización de la firma Astori para terminar el resto de la tribuna. Tenemos el 60 por ciento y bastante más concluido, porque el trabajo que está bajo tierra no se ve pero está hecho, también vamos a trabajar sobre nuestro campo de juego y un cerco vidriado para mayor visibilidad de nuestros espectadores”.

* “Hay un objetivo que está por arriba de todo esto, que es el predio de Unión. En el corto plazo vamos a ejecutar algunas decisiones. Ampliamos el IPEI a 1240 alumnos, la inversión en la luz como dijo Oscar Contigiani es para darle tranquilidad a la gente de Unión por los próximos 30 o 40 años”.

* “En lo deportivo hemos dado generosas señales en básquet, jugando Liga Nacional. Fuimos competitivos en voley femenino. El orgullo nos supera cuando hablamos de la cantidad de nadadores que representan al club y a la selección argentina en el Sudamericano; en los últimos años perdimos tenis y casín porque nos robaban mucho espacio para pocos socios, pero hay idea de incorporar más actividades”.

* “Tuvimos un crecimiento en el fútbol amateur, fuimos competitivos en Afa y acá también se va a trabajar para mejorar. Y en el fútbol profesional, la pregunta es hacia dónde vamos. Se tergiversaron algunos comentarios míos en cuanto a los gastos, que en realidad fueron inversiones. Vamos a seguir con esa política, logramos el ascenso en su momento, tropezamos y descendimos, no sé con cuánta responsabilidad nuestra, de los jugadores o de los entrenadores; ascendimos otra vez con una campaña memorable y fuimos por otro objetivo, que es el de consolidarnos en Primera y después vinieron las copas internacionales. Los que somos hinchas de Unión y vivimos con intensidad el desafío del club, soñamos con Qatar y con la copa del mundo. El sentimiento nos lleva a un grado de irracionalidad. El objetivo será la Libertadores. ¿Cómo pensamos llegar?, creciendo. Nos costó encontrar un manager y los resultados fueron más que satisfactorios con Martín Zuccarelli, estamos satisfechos con su idoneidad y transparencia. Pusimos un segundo preparador físico para el técnico, invertimos en alimentación y ayudamos así a Leo Madelón y a un preparador físico excelente”.

* “Ayer estuve en Buenos Aires y cerré la continuidad de Leonardo Carol Madelón. A partir del 12 de junio estará acá para retomar las actividades. ¿Dónde están los unionistas cuando dicen cosas que dañan al club?, las difamaciones y mentiras que ponen sobre mi persona son de un nivel grotesco, sobre todo cuando hablan de una supuesta mala relación con Madelón. Estuvimos tres horas y cuarto y luego le agregamos 45 minutos más de merienda para que nadie hable de más”.

* “Quizás a Madelón le pasaba lo que me pasaba a mí, irme a casa yo y él a Huracán o al exterior. Le tiraba dirigir en Buenos Aires, porque su familia está allá. Pero acá está acompañado por una gran familia tatengue. Con el tiempo recordaremos cómo dejamos a Independiente afuera de la Libertadores o cuando aventuré que íbamos a ganar dos partidos difíciles que nos quedaban e íbamos a clasificar a la Sudamericana nuevamente. Se puso contento en saber que muchas cosas están cambiando, muchas personas lo insultaron en redes sociales y decían que estaba peleado con él. Tuvimos una tarde estupenda de negociación. Cuando tuvimos una racha de malos partidos, yo le dije que había que seguir. Y así empezamos este año. Muchos clubes hubiesen aprovechado para pasarle factura al técnico, pero acá es distinto. En las malas, acá lo apoyamos”.

* “Si el dirigente pasa desapercibido es porque las cosas están bien”.

* “Nosotros sufrimos en el grupo de dirigentes una grieta, diferencias que quitaron energías, las reuniones tenían un grado de incomodidad y yo estaba de sicólogo. Hoy estamos buscando un perfil más compacto, buscando gente que sepa que Unión es la prioridad. Los resultados fueron de 8 puntos y nuestro bienestar fue de 6 en la directiva”.

* “Cambiamos la historia del club, hicimos lo que teníamos que hacer. Los aportes económicos de mi familia, fueron más del 50 por ciento en los tres primeros años. ¿Cómo se sale de una enfermedad si no es con remedios? No quiero volver a hablar de cómo recibimos el club. Ojalá lo hubiésemos recibido con algunos plazos fijos, pero eran 5 meses de deuda al personal y de 5 al plantel. Nosotros tenemos crédito”.

* “No teníamos por qué hablar de jugadores en esa reunión con Madelón, porque con él hablamos contínuamente. Muchas veces él va a mi casa o yo al departamento de él, siempre hablamos de la conformación del plantel. Vamos a tener a Sergio Romero trabajando en Buenos Aires y tanto la secretaría como la tesorería también apoyará para defender los intereses de la institución en Superliga. No me gusta dar explicaciones. Hablé con cuatro presidentes de Primera y charlamos de esta nueva postura dada en una reunión informal, que no era de Superliga y posiblemente sin mucho interés de invitar a Unión, porque Unión no comparte ese objetivo. Si bien no nos favorece el cambio de diseño de los descensos, lo tenemos que rechazar porque no es ético y son medidas que se toman para beneficio directo de algunos”.

* “El día 2 de junio vamos a hacer nuestra primera reunión de comisión directiva, ese día vamos a hablar para pergeñar decisiones de más rápido alcance”.

* “No creo que sea necesario juntarme con las otras listas ni que tengamos que compartir el acuerdo al que llegamos con Madelón. Si es otra la lista elegida, Leo se sentará a hablar con ellos. Nosotros le dijimos que íbamos a triunfar y negociamos en esa condición”.

* “Los unionistas tienen bastante claridad de lo que ha pasado estos años en el club, de cómo nos fue en lo deportivo, en lo institucional y económico. ¿Qué vamos a debatir?, ¿gestiones realizadas contra gestión utópica?. A mi también me gustaría ser demagogo y decir cosas y prometer. Nosotros venimos curtidos y hay opciones que tienen un solo dirigente con experiencia y su experiencia no es nada buena, esa dirigencia desbarrancó en pocos meses cuando falleció Juan Leonardo Vega. Resulta muy difícil entender cómo este dirigente puede explicar una omisión de casi 3 millones de dólares en el pasivo, 5 meses de atraso en mayo después de la muerte de Vega en enero. Siempre digo que a veces nos comemos los sapos para defender a la institución. Nadie vino a auditar la deuda cuando yo los invité”.

* “No llamé a una asamblea para hablar de la deuda porque no tiene sentido, quiero que la auditen. Acá no sobra ni falta una pelusa en lo económico”.

* “No voy a hablar de los detalles de Madelón porque es un contrato que consolidaremos el 2 de junio, los valores se repiten con los contratos anteriores, hemos llegado a estar 20 o 30 días sin firmarlo. Con Leo y Bragarnik, la palabra alcanza”.