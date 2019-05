Nexo Oportunidad: más de 1000 jovenes tiene su primera experiencia laboral en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 25.05.2019

Los jóvenes realizan pasantías laborales en panificación, carpintería, imprenta, albañilería, limpieza, atención al público, entre otras. La iniciativa se lleva a cabo a través del Nexo Oportunidad.

Los ministerios de Desarrollo Social, y de Trabajo y Seguridad Social, formalizaron nuevos convenios con empresas e instituciones intermedias de la capital provincial, que permitirán las prácticas laborales de más de 100 jóvenes que se capacitaron en diferentes oficios a través del Plan Abre y el programa Nexo Oportunidad.

Las tareas que realizarán están vinculadas a la construcción de viviendas y de mejorado de espacios públicos, panificación, carpintería, imprenta, albañilería, limpieza, y atención al público.

El ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez aseguró que “cuando se trabaja en conjunto y articulando esfuerzos se pueden lograr proyectos transformadores. Que podamos avanzar en este camino es indicio de que tenemos que seguir impulsando este tipo de programas y políticas sociales y generar más oportunidades para que los jóvenes tengan un futuro mejor."

La iniciativa viene "en sintonía con la Agenda de Trabajo Decente, construida en el marco del Consejo Económico y Social de la provincia, en la que uno de los puntos más sobresalientes es el objetivo de generar posibilidades concretas para abordar la cuestión del empleo y el desempleo juvenil”, explicó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini.

Por su parte, el subsecretario del Plan Abre, Mariano Granato manifestó, “los jóvenes provienen de una situación de gran vulnerabilidad social y muchos de ellos no han tenido jamás una oportunidad como ésta. El Estado articula entre los jóvenes y los empleadores, facilitando la inserción y acceso a la práctica real del trabajo”

“El programa Nexo Oportunidad es una herramienta que permite a las empresas poner en valor la responsabilidad social, porque justamente habilita a pensar en una economía mucho más humana, en prácticas laborales que no solo persigan el lucro como único objetivo. Es un ejemplo más de como, entre todos, podemos trabajar en pos de una sociedad más justa y equitativa”, finalizó el subsecretario.

Testimonios

Ana María, una de las jóvenes que lleva adelante su pasantía laboral en una tradicional panadería de la ciudad, manifestó que la actividad “superó las expectativas que tenia cuando empecé a trabajar. Tengo buenos maestros de los que aprendo mucho y me ayudan si me equivoco. Todo lo que aprendí en el Nexo lo aplico ahora en el trabajo. Nunca tuve un trabajo así, siempre estuve en negocios chicos y esto es real, me siento muy bien y muy agradecida.”

Por su parte, Marcos Ledro, que realiza su práctica en una carpintería sostuvo que “cada día aprendemos un poco más, estoy usando distintas clases de herramientas y ya. Me toca trabajar en un lindo lugar, tenemos un grupo de trabajo en el que me siento cómodo y muy contento. Aprovechando la oportunidad que me están dando para tener un trabajo en serio.”

Prácticas laborales

Nexo Oportunidad es una iniciativa de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social de la provincia que tiene por objetivo generar una instancia de intermediación laboral para que jóvenes atravesados por contextos de alta vulnerabilidad social, se acerquen al mundo del trabajo mediante prácticas laborales en empresas.

Las mismas, están destinadas a jóvenes de 18 a 35 años en situación de vulnerabilidad económica-social, para lograr una primera aproximación al mercado laboral formal.

Además, un equipo de profesionales los acompaña durante todo el proceso; en la evaluación de los perfiles, la inclusión en los distintos cursos y talleres de capacitación, y en la posterior preselección para el inicio de la pasantía en las empresas.

Las prácticas cuentas con una duración de 6 meses, prorrogable por otros 6, y no pueden superar las 20 horas semanales. Los horarios no deben coincidir con los momentos de cursados de los jóvenes que se encuentren estudiando (ya sea en nivel medio o superior) y no se pueden aplicar turnos rotativos o nocturnos que puedan dificultar el desarrollo de sus estudios.

Por su parte la provincia abona una beca mensual a las personas que realicen la práctica laboral y articula el acompañamiento de cada joven en su entrenamiento de trabajo.

En tanto que es responsabilidad de las empresas garantizar los elementos de trabajo y de seguridad que sean necesarios para realizar la tarea asignada, así como la ropa de trabajo en caso de ser necesaria, la contratación de un seguro de accidentes personales y la cobertura de salud para el practicante mientras dure el entrenamiento, el cual no genera relación laboral entre la entidad capacitadora y el beneficiario, ni entre éste y el Estado provincial.

Responsabilidad Social Empresaria

Actualmente en ciudad de Santa Fe las empresas y entidades intermedias que se han comprometido a trabajar con el Nexo Oportunidad son las siguientes: Balbi, El Gurú, Mueblefé, Toretta Amoblamientos, Toretta Tienda de Muebles, Panadería Balear, Sami Carpintería, Cooperativa Teko, Asociación Juanito Laguna, SU Limpieza, Supermercado mayorista Buen Sol, Cafetería Lapana, Café Martínez, Óleo Empresa de limpieza, Dino Gourmet, Diario El Litoral, Fundación Ángel, Fundación EL Arca del Alba, Polo Productivo Agustín Tosco.

Está previsto, que en los próximos meses, se firmen nuevos convenios con instituciones, sindicatos y pymes.