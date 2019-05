"Colón no está ni por la positiva ni por la negativa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El vice rojinegro dejó claramente especificado que “en relación a los promedios, se discutió, surgieron alternativas pero no se votó nada. La decisión final se debe tomar sin pensar en el interés de cada club, porque lo que hoy beneficia, mañana puede perjudicar. Y Colón votará lo que cree que debe ser, sin pensar en perjudicar a otro”.

De una reunión totalmente informal, se armó una bola de nieve enorme. Es que existe una avanzada importante, quizás fundamentada en el “caso Tigre”, para eliminar los promedios que rigen desde 1982. En aquél momento, se los instaló para “ayudar supuestamente a los grandes”. Se había ido San Lorenzo en el 81 (junto a Colón). Un año después, en el 83, descendió Racing. Y luego siguieron el mismo camino dos clubes que nunca habían caído tan bajo: River e Independiente. Los promedios permiten que una mala campaña se pueda recuperar y que con un buen promedio se pueda darle un poco de alivio a las tesorerías (pensando en los clubes chicos) y en planificar más oportunidades para los juveniles. Además, aleja las “sospechas”: todos los partidos de todos los equipos tienen importancia, aunque más no sea para sacar puntos que en el día de mañana pueden resultar clave para evitar sufrimientos. También pienso en la tan deseada clasificación para copas internacionales y el desperdicio que se puede hacer, luego, si hay que priorizar definitivamente el torneo local para no estar entre los cuatro últimos que descienden.

En el caso de Colón, si no hubiesen existido los promedios, el club estaría hoy en la B Nacional. Es cierto que arranca en una posición que no es cómoda para la próxima temporada, pero está en Primera.

José Alonso fue el único dirigente del fútbol de Santa Fe que estuvo en esa reunión informal que se llevó a cabo en un hotel de Callao y Sarmiento (y no en Superliga). Y aclaró su posición con El Litoral.





—¿Qué fue lo que realmente pasó, José?



—Mirá, yo pertenezco a Legales de la Superliga y quiero dejar en claro que no se votó por positiva o negativa y que fue una reunión informal para charlar muchísimos temas. Surgió el del promedio y hubo muchas posturas, entre ellas la de sacarlo. Pero hubo otras que son muy interesantes. En ningún momento se votó por la positiva o por la negativa. Comprendo que a algunos les conviene y a otros no y que el cambio alguna vez pasará, porque ustedes saben que el mundo se mueve en otro sentido, ya sin promedios.

—¿Cómo surgió el tema?



—Fueron cuatro horas de reunión y se habló de todo. En mi caso, el reglamento tiene muchas cosas que se deben revisar, sobre todo en lo que se refiere a las penalidades. Es verdad que voy por Colón, pero no por la positiva o negativa. Cada uno dio su postura y lo que opina. Algunos opinan que debemos sacar los promedios y otros que no. Pero son opiniones, nada de votación. Y la decisión final se debe tomar sin pensar en el interés de cada uno, porque lo que hoy favorece, mañana puede ser perjudicial.

—¿Y cuál cree que debe ser la posición de Colón?



—Es cierto que tuvimos un mal torneo y que este semestre, sobre todo, fue flojo. Todo el mundo lo sabe y yo soy el primero en admitirlo, pero no significa que tengamos una postura definida. Que Colón quiere que se saquen los promedios no es cierto, no somos los que vamos a definir. Es entendible que Defensa y Justicia o Godoy Cruz van a tener su opinión. Pero la realidad es que alguna vez, como pasó con la B, se va a tener que discutir si seguimos así, con los promedios, o nos ponemos a tono con el resto del mundo, que no usa los promedios. Y repito que no sólo es promedios, sino que hay otra forma que puede resultar interesante, pero no quiero hablar de más. Esto requiere una reunión de comité ejecutivo de la Superliga y según lo que se plantee, nosotros vamos a tener una postura. Pero será allí y cuando haya que votar, no ahora.

—Entonces queda claro que no hay una posición decidida ni tampoco están convencidos de qué es lo mejor...



—Yo tengo en claro algo: las decisiones que se pueden tomar hoy, se pueden sufrir en el día de mañana. Pensar en que Colón quiere y vota por la supresión de los descensos, crea un clima horrible que de ninguna manera pretendemos instalar. Colón no va a perjudicar a ningún club, porque en el día de mañana, eso se me puede volver en contra. Jamás me embarraría con eso.

—Es una realidad que hay clubes como Godoy Cruz, Defensa y Justicia, el propio Vélez que no estuvo en la reunión o Unión, que quizás tengan hoy una postura...



—Mirá, yo tengo una muy buena relación con la gente de Unión y la seguiré teniendo. Yo sé que la gente de Colón vería con buenos ojos que se quiten los promedios porque hoy no tenemos una buena posición en esa tabla, pero sabemos que eso se puede revertir tranquilamente. Nosotros vamos a votar en función de lo que pensamos que debe ser, de aquí para el futuro y no porque nos convendría a nosotros en perjuicio del otro en este momento. Nadie busca beneficiarse a sí mismo y destruir al otro. Si el tema se plantea formalmente, Colón tendrá que asumir una postura. Pero yo no quiero que me marquen como que voy a adoptar una postura porque hoy me salva la ropa, ¿se entiende?. Creo que hay otros temas que son muy importantes y que allí se trataron.

—¿Por ejemplo?



—Por ejemplo que a nosotros nos llevó al descenso la quita de puntos. Vega y Godano, cuando asumieron en 2014, le pagaron al Atlante pero la sanción quedó firme igual, nadie la quitó. Nos sacaron los 6 puntos más ese partido que no se jugó con Rafaela. Colón fue el que más sufrió por una quita de puntos.

—Entonces, queda claro que Colón aún tiene que debatir cuál es la decisión que se tomará en caso de que haya votación...



—Imagináte que yo no puedo ir a vociferar adelante de mis colegas a pedir que se supriman los descensos, porque me van a saltar con toda la razón y me van a decir que vengo a defender mi ropa. Tocamos el tema, quedamos en tratarlo y les puedo asegurar a todos que no hay voto positivo ni voto negativo porque no se votó nada. Surgieron opciones que son muy interesantes y, cuando llegue el momento, tomaremos una decisión que hoy no tenemos.